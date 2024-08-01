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"Выиграли войну". Кандидат в президенты США высказался о России

"Выиграли войну". Кандидат в президенты США высказался о России - РИА Новости, 01.08.2024

"Выиграли войну". Кандидат в президенты США высказался о России

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший рассказал о разговоре своего дяди, Джона Кеннеди, с Никитой Хрущевым, который напомнил американскому... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:49

2024-08-01T16:49

2024-08-01T16:49

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никита хрущев

джон кеннеди (политик)

джо байден

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший рассказал о разговоре своего дяди, Джона Кеннеди, с Никитой Хрущевым, который напомнил американскому президенту о решающей роли СССР в победе над фашистской Германией. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу Bussin' With The Boys."Хрущев прочитал моему дяде лекцию об американском империализме и о том, что это русские, а не США выиграли войну против нацистов. И это правда. Русские могли пройти через любые трудности, они ничего не боялись", — сказал он.Кеннеди добавил, что при Хрущеве СССР не хотел военного конфликта с Западом, поскольку уже испытал все ужасы полномасштабной войны."Хрущев был интересным парнем, он воевал <…>, и он был на самой страшной битве под Сталинградом <…> Он видел такие ужасные вещи, которые и представить себе нельзя. Он не хотел новой войны", — добавил Кеннеди.Ранее кандидат в президенты США раскритиковал американского лидера Джо Байдена за то, что тот свел дипломатические контакты с Россией к обмену угрозами и оскорблениями, и поставил в пример своего дядю, который в разгар холодной войны вел открытый диалог с СССР.

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в мире, сша, ссср, россия, никита хрущев, джон кеннеди (политик), джо байден