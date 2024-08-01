https://ria.ru/20240801/kapremont-1963423732.html

Оренбуржье направит около 100 млн рублей на капремонт ДЮСШ в 2025 году

Оренбуржье направит около 100 млн рублей на капремонт ДЮСШ в 2025 году - РИА Новости, 01.08.2024

Оренбуржье направит около 100 млн рублей на капремонт ДЮСШ в 2025 году

На капитальный ремонт детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) власти Оренбургской области в следующем году направят почти 100 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:42

2024-08-01T13:42

2024-08-01T13:42

оренбургская область

общество

оренбургская область

бугуруслан

тюльганский район

денис паслер

нацпроект "безопасные качественные дороги"

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На капитальный ремонт детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) власти Оренбургской области в следующем году направят почти 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, в этом году по инициативе губернатора был запущен региональный проект, в рамках которого проводится ремонт спортивных школ. "В регионе продолжается работа по повышению уровня доступности спортивных сооружений. За прошедшие пять лет мы добились того, чтобы более чем у 70% оренбуржцев была возможность систематически заниматься спортом. И работа в этом направлении будет продолжена. В 2024 году на укрепление и создание материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в областном бюджете запланировано более 1,4 миллиарда рублей", – приводит пресс-служба слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Отмечается, что на заседании правительства принято постановление о выделение средств на капитальный ремонт объектов дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. По результатам конкурсного отбора средства будут направлены в Абдулинский городской округ, Бугуруслан, Адамовский, Асекеевский, Беляевский, Илекский, Новосергиевский, Первомайский и Тюльганский районы. Кроме того, в этом году ремонтные работы уже ведутся на 5 спортивных объектах. Завершается замена оконных блоков в здании спортшколы Шарлыкского района, а также продолжается капремонт крыши. В здании физкультурно-оздоровительного комплекса "Олимп" в Александровском районе выполнены работы по демонтажу перегородок и полов, возводятся новые конструкции. В Переволоцком районе будет обновлена система отопления, заменены оконные блоки. Также в спортивной школе "Олимп" в Бугуруслане планируется замена кровли и окон. В межшкольном физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Первомайский проводится ремонт огнезащитного покрытия металлоконструкций.

https://ria.ru/20231205/remont-1913845412.html

https://ria.ru/20231203/invalidy-1913429942.html

оренбургская область

бугуруслан

тюльганский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, оренбургская область, бугуруслан, тюльганский район, денис паслер, нацпроект "безопасные качественные дороги"