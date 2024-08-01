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Оренбуржье направит около 100 млн рублей на капремонт ДЮСШ в 2025 году - РИА Новости, 01.08.2024
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Оренбургская область
 
13:42 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/kapremont-1963423732.html
Оренбуржье направит около 100 млн рублей на капремонт ДЮСШ в 2025 году
Оренбуржье направит около 100 млн рублей на капремонт ДЮСШ в 2025 году - РИА Новости, 01.08.2024
Оренбуржье направит около 100 млн рублей на капремонт ДЮСШ в 2025 году
На капитальный ремонт детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) власти Оренбургской области в следующем году направят почти 100 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:42
2024-08-01T13:42
оренбургская область
общество
оренбургская область
бугуруслан
тюльганский район
денис паслер
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На капитальный ремонт детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) власти Оренбургской области в следующем году направят почти 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, в этом году по инициативе губернатора был запущен региональный проект, в рамках которого проводится ремонт спортивных школ. "В регионе продолжается работа по повышению уровня доступности спортивных сооружений. За прошедшие пять лет мы добились того, чтобы более чем у 70% оренбуржцев была возможность систематически заниматься спортом. И работа в этом направлении будет продолжена. В 2024 году на укрепление и создание материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в областном бюджете запланировано более 1,4 миллиарда рублей", – приводит пресс-служба слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Отмечается, что на заседании правительства принято постановление о выделение средств на капитальный ремонт объектов дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. По результатам конкурсного отбора средства будут направлены в Абдулинский городской округ, Бугуруслан, Адамовский, Асекеевский, Беляевский, Илекский, Новосергиевский, Первомайский и Тюльганский районы. Кроме того, в этом году ремонтные работы уже ведутся на 5 спортивных объектах. Завершается замена оконных блоков в здании спортшколы Шарлыкского района, а также продолжается капремонт крыши. В здании физкультурно-оздоровительного комплекса "Олимп" в Александровском районе выполнены работы по демонтажу перегородок и полов, возводятся новые конструкции. В Переволоцком районе будет обновлена система отопления, заменены оконные блоки. Также в спортивной школе "Олимп" в Бугуруслане планируется замена кровли и окон. В межшкольном физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Первомайский проводится ремонт огнезащитного покрытия металлоконструкций.
https://ria.ru/20231205/remont-1913845412.html
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общество, оренбургская область, бугуруслан, тюльганский район, денис паслер, нацпроект "безопасные качественные дороги"
Оренбургская область, Общество, Оренбургская область, Бугуруслан, Тюльганский район, Денис Паслер, Нацпроект "Безопасные качественные дороги"

Оренбуржье направит около 100 млн рублей на капремонт ДЮСШ в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На капитальный ремонт детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) власти Оренбургской области в следующем году направят почти 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, в этом году по инициативе губернатора был запущен региональный проект, в рамках которого проводится ремонт спортивных школ.
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«
"В регионе продолжается работа по повышению уровня доступности спортивных сооружений. За прошедшие пять лет мы добились того, чтобы более чем у 70% оренбуржцев была возможность систематически заниматься спортом. И работа в этом направлении будет продолжена. В 2024 году на укрепление и создание материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в областном бюджете запланировано более 1,4 миллиарда рублей", – приводит пресс-служба слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
Отмечается, что на заседании правительства принято постановление о выделение средств на капитальный ремонт объектов дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
По результатам конкурсного отбора средства будут направлены в Абдулинский городской округ, Бугуруслан, Адамовский, Асекеевский, Беляевский, Илекский, Новосергиевский, Первомайский и Тюльганский районы.
Кроме того, в этом году ремонтные работы уже ведутся на 5 спортивных объектах. Завершается замена оконных блоков в здании спортшколы Шарлыкского района, а также продолжается капремонт крыши. В здании физкультурно-оздоровительного комплекса "Олимп" в Александровском районе выполнены работы по демонтажу перегородок и полов, возводятся новые конструкции. В Переволоцком районе будет обновлена система отопления, заменены оконные блоки.
Также в спортивной школе "Олимп" в Бугуруслане планируется замена кровли и окон. В межшкольном физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Первомайский проводится ремонт огнезащитного покрытия металлоконструкций.
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Оренбургская областьОбществоОренбургская областьБугурусланТюльганский районДенис ПаслерНацпроект "Безопасные качественные дороги"
 
 
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