https://ria.ru/20240801/kaliningrad-1963355765.html

В Калининграде приземлился самолет, задействованный при обмене заключенными

В Калининграде приземлился самолет, задействованный при обмене заключенными - РИА Новости, 01.08.2024

В Калининграде приземлился самолет, задействованный при обмене заключенными

Самолет, который был задействован при обменах заключенными между Россией и США - в частности, Виктора Бута, приземлился в Калининграде на фоне сообщений о... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T09:16

2024-08-01T09:16

2024-08-01T09:33

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самолет, который был задействован при обменах заключенными между Россией и США - в частности, Виктора Бута, приземлился в Калининграде на фоне сообщений о готовящемся обмене осужденного в РФ за шпионаж американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, следует из данных портала Flightradar24. Согласно данным Flightradar24, самолет Aн-148-100E вылетел в 6.11 мск из "Внуково" и следовал по курсу в Калининград. На момент полета он был самым отслеживаемым на сайте портала. По информации на портале, самолет приземлился в Калининграде около 8.40 мск. По данным телеканала Fox News, Гершкович может вернуться в США в четверг по местному времени в рамках "обмена" заключенными. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными. Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима. Задержан он был в марте 2023 года. Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил. Адвокат осужденного в США россиянина Романа Селезнева Игорь Литвак сообщил в среду РИА Новости, что данные его подзащитного пропали из тюремной базы, он выясняет ситуацию и связывается с тюрьмой, где содержится его клиент. Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и впоследствии приговорен в США к 27 годам лишения свободы. Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказался раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Ранее суд в США отложил до 2025 года вынесение приговора россиянину Виннику из-за "сложности дела", сообщил адвокат.

https://ria.ru/20240408/obmen-1938701996.html

https://radiosputnik.ru/20240318/putin-1933952392.html

https://ria.ru/20240731/slovenija-1963319818.html

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сша, россия, эван гершкович, дмитрий песков, роман селезнев, политика