https://ria.ru/20240801/kadyrov-1963325151.html

Житель Волчанска рассказал, почему перешел на российскую сторону

Житель Волчанска рассказал, почему перешел на российскую сторону - РИА Новости, 01.08.2024

Житель Волчанска рассказал, почему перешел на российскую сторону

Житель Волчанска в Харьковской области Иван Коновалов заявил, что перешел на российскую сторону, потому что не хотел жить в "дебильной стране", интервью с ним... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T00:59

2024-08-01T00:59

2024-08-01T06:11

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

украина

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Житель Волчанска в Харьковской области Иван Коновалов заявил, что перешел на российскую сторону, потому что не хотел жить в "дебильной стране", интервью с ним опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Иван Александрович — среднестатистический житель Украины, который устал от вранья властей. Желание покинуть родную страну у него возникло давно, однако оставлять больную мать он не захотел. Спустя некоторое время она скончалась, и Иван твердо решил, что достигнет своей давней цели. Как признается наш герой, на российской стороне отношение к нему отличное, а своим согражданам он настоятельно рекомендует прочистить мозги... Выбор, сделанный Иваном Коноваловым, — единственно верный. Это не только убережет его от всевозможных притеснений и угроз со стороны украинских националистов, но и гарантирует ему мирную жизнь на территории России", — подписал видео Кадыров."Решение принял, потому что безвыходных ситуаций нет. Но у меня только одна цель, я в этой стране дебильной не хочу жить. Я хочу в нормальной русской стране жить", — сказал Коновалов в интервью командиру спецназа "Ахмат" замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинову. По словам Коновалова, украинские военные воровали еду. Кроме того, он слышал от них "литовский" язык. "Пускай промоют хорошо мозги", — посоветовал мужчина украинским военным.Ранее Алаудинов заявил, что российские подразделения в Волчанске понемногу продвигаются вперед, взята под контроль первая линия высотных домов.

https://ria.ru/20240718/plyazh-1960565288.html

волчанск

харьковская область

украина

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волчанск, харьковская область, украина, рамзан кадыров, вооруженные силы украины