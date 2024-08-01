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Житель Волчанска рассказал, почему перешел на российскую сторону - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:59 01.08.2024 (обновлено: 06:11 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/kadyrov-1963325151.html
Житель Волчанска рассказал, почему перешел на российскую сторону
Житель Волчанска рассказал, почему перешел на российскую сторону - РИА Новости, 01.08.2024
Житель Волчанска рассказал, почему перешел на российскую сторону
Житель Волчанска в Харьковской области Иван Коновалов заявил, что перешел на российскую сторону, потому что не хотел жить в "дебильной стране", интервью с ним... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:59
2024-08-01T06:11
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
украина
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Житель Волчанска в Харьковской области Иван Коновалов заявил, что перешел на российскую сторону, потому что не хотел жить в "дебильной стране", интервью с ним опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.&quot;Иван Александрович — среднестатистический житель Украины, который устал от вранья властей. Желание покинуть родную страну у него возникло давно, однако оставлять больную мать он не захотел. Спустя некоторое время она скончалась, и Иван твердо решил, что достигнет своей давней цели. Как признается наш герой, на российской стороне отношение к нему отличное, а своим согражданам он настоятельно рекомендует прочистить мозги... Выбор, сделанный Иваном Коноваловым, — единственно верный. Это не только убережет его от всевозможных притеснений и угроз со стороны украинских националистов, но и гарантирует ему мирную жизнь на территории России&quot;, — подписал видео Кадыров."Решение принял, потому что безвыходных ситуаций нет. Но у меня только одна цель, я в этой стране дебильной не хочу жить. Я хочу в нормальной русской стране жить", — сказал Коновалов в интервью командиру спецназа "Ахмат" замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинову. По словам Коновалова, украинские военные воровали еду. Кроме того, он слышал от них "литовский" язык. "Пускай промоют хорошо мозги", — посоветовал мужчина украинским военным.Ранее Алаудинов заявил, что российские подразделения в Волчанске понемногу продвигаются вперед, взята под контроль первая линия высотных домов.
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волчанск, харьковская область, украина, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Украина, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Житель Волчанска рассказал, почему перешел на российскую сторону

Житель Волчанска Коновалов рассказал о своем переходе на российскую сторону

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Житель Волчанска в Харьковской области Иван Коновалов заявил, что перешел на российскую сторону, потому что не хотел жить в "дебильной стране", интервью с ним опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«

"Иван Александрович — среднестатистический житель Украины, который устал от вранья властей. Желание покинуть родную страну у него возникло давно, однако оставлять больную мать он не захотел. Спустя некоторое время она скончалась, и Иван твердо решил, что достигнет своей давней цели. Как признается наш герой, на российской стороне отношение к нему отличное, а своим согражданам он настоятельно рекомендует прочистить мозги... Выбор, сделанный Иваном Коноваловым, — единственно верный. Это не только убережет его от всевозможных притеснений и угроз со стороны украинских националистов, но и гарантирует ему мирную жизнь на территории России", — подписал видео Кадыров.

"Решение принял, потому что безвыходных ситуаций нет. Но у меня только одна цель, я в этой стране дебильной не хочу жить. Я хочу в нормальной русской стране жить", — сказал Коновалов в интервью командиру спецназа "Ахмат" замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинову.
По словам Коновалова, украинские военные воровали еду. Кроме того, он слышал от них "литовский" язык. "Пускай промоют хорошо мозги", — посоветовал мужчина украинским военным.
Ранее Алаудинов заявил, что российские подразделения в Волчанске понемногу продвигаются вперед, взята под контроль первая линия высотных домов.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьУкраинаРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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