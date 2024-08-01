Житель Волчанска рассказал, почему перешел на российскую сторону
Житель Волчанска Коновалов рассказал о своем переходе на российскую сторону
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Житель Волчанска в Харьковской области Иван Коновалов заявил, что перешел на российскую сторону, потому что не хотел жить в "дебильной стране", интервью с ним опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
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"Иван Александрович — среднестатистический житель Украины, который устал от вранья властей. Желание покинуть родную страну у него возникло давно, однако оставлять больную мать он не захотел. Спустя некоторое время она скончалась, и Иван твердо решил, что достигнет своей давней цели. Как признается наш герой, на российской стороне отношение к нему отличное, а своим согражданам он настоятельно рекомендует прочистить мозги... Выбор, сделанный Иваном Коноваловым, — единственно верный. Это не только убережет его от всевозможных притеснений и угроз со стороны украинских националистов, но и гарантирует ему мирную жизнь на территории России", — подписал видео Кадыров.
"Решение принял, потому что безвыходных ситуаций нет. Но у меня только одна цель, я в этой стране дебильной не хочу жить. Я хочу в нормальной русской стране жить", — сказал Коновалов в интервью командиру спецназа "Ахмат" замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинову.
По словам Коновалова, украинские военные воровали еду. Кроме того, он слышал от них "литовский" язык. "Пускай промоют хорошо мозги", — посоветовал мужчина украинским военным.
Ранее Алаудинов заявил, что российские подразделения в Волчанске понемногу продвигаются вперед, взята под контроль первая линия высотных домов.
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