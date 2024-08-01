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В Псковской области не увидели принуждения к ДЭГ в ролике с засолкой овощей - РИА Новости, 01.08.2024
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12:21 01.08.2024 (обновлено: 12:25 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/izbirkom-1963400381.html
В Псковской области не увидели принуждения к ДЭГ в ролике с засолкой овощей
В Псковской области не увидели принуждения к ДЭГ в ролике с засолкой овощей - РИА Новости, 01.08.2024
В Псковской области не увидели принуждения к ДЭГ в ролике с засолкой овощей
Избирательная комиссия Псковской области не видит принуждения избирателей к участию в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в ролике, где закатка огурцов... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:21
2024-08-01T12:25
политика
псковская область
гдовский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Избирательная комиссия Псковской области не видит принуждения избирателей к участию в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в ролике, где закатка огурцов сопровождается стихотворением на эту тему, сообщили РИА Новости в облизбиркоме. В ролике, который избирком Псковской области опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях, женщина в саду закатывает огурцы в банки для просолки. Процесс сопровождается стихотворением: "Закатаем лето в банки/ Чтоб достать его зимой/ Трав, цветов, душистых ягод/ В них положим до верхов/ В перерыве не забудем заявление подать/ Главу Гдовского района в сентябре нам выбирать/ Чтоб от дел не отвлекаться/ ДЭГ на помощь к нам придет/ Весь процесс голосования/ В телефоне оживет". Некоторые Telegram-каналы усмотрели в этом видео принуждение избирателей к участию в ДЭГ, однако в Псковоблизбиркоме не согласились с этой позицией. "В этом ролике нет никакого принуждения. Мы рассказываем о разных формах голосования... Сейчас век креативных форматов, нам нужно привлекать избирателей, и в этом ролике мы рассказываем о возможности электронного голосования таким образом", – сказала собеседница агентства. Она отметила, что избирательная комиссия Псковской области регулярно выпускает видеоролики, где избирателям рассказывают об их возможностях. Согласно материалам областной избирательной комиссии, для участия в досрочных выборах главы Гдовского района зарегистрированы 7 кандидатов. Голосование, в том числе через ДЭГ, пройдет 6-8 сентября.
https://ria.ru/20240316/urna-1933566512.html
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политика, псковская область, гдовский район
Политика, Псковская область, Гдовский район
В Псковской области не увидели принуждения к ДЭГ в ролике с засолкой овощей

Избирком Псковской области не видит принуждения к участию в ДЭГ в ролике

© Pixabay / luiza_83Заготовка из огурцов
Заготовка из огурцов - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Pixabay / luiza_83
Заготовка из огурцов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Избирательная комиссия Псковской области не видит принуждения избирателей к участию в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в ролике, где закатка огурцов сопровождается стихотворением на эту тему, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.
В ролике, который избирком Псковской области опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях, женщина в саду закатывает огурцы в банки для просолки. Процесс сопровождается стихотворением: "Закатаем лето в банки/ Чтоб достать его зимой/ Трав, цветов, душистых ягод/ В них положим до верхов/ В перерыве не забудем заявление подать/ Главу Гдовского района в сентябре нам выбирать/ Чтоб от дел не отвлекаться/ ДЭГ на помощь к нам придет/ Весь процесс голосования/ В телефоне оживет".
Некоторые Telegram-каналы усмотрели в этом видео принуждение избирателей к участию в ДЭГ, однако в Псковоблизбиркоме не согласились с этой позицией.
"В этом ролике нет никакого принуждения. Мы рассказываем о разных формах голосования... Сейчас век креативных форматов, нам нужно привлекать избирателей, и в этом ролике мы рассказываем о возможности электронного голосования таким образом", – сказала собеседница агентства.
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Она отметила, что избирательная комиссия Псковской области регулярно выпускает видеоролики, где избирателям рассказывают об их возможностях.
Согласно материалам областной избирательной комиссии, для участия в досрочных выборах главы Гдовского района зарегистрированы 7 кандидатов. Голосование, в том числе через ДЭГ, пройдет 6-8 сентября.
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