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Нижегородская область - в топе регионов, где часто берут ИТ-ипотеку - РИА Новости, 01.08.2024
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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
11:45 01.08.2024 (обновлено: 11:47 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/it-ipoteka-1963388381.html
Нижегородская область - в топе регионов, где часто берут ИТ-ипотеку
Нижегородская область - в топе регионов, где часто берут ИТ-ипотеку - РИА Новости, 01.08.2024
Нижегородская область - в топе регионов, где часто берут ИТ-ипотеку
Нижегородская область стабильно входит в топ-10 регионов, где ИТ-ипотеку берут чаще всего, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:45
2024-08-01T11:47
нижегородская область
глеб никитин
ипотека
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Нижегородская область стабильно входит в топ-10 регионов, где ИТ-ипотеку берут чаще всего, заявил глава региона Глеб Никитин. Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило программу ИТ-ипотеки до 2030 года. Продление льготной программы кредитования на новых условиях планируется с августа текущего года. Ключевой целью обновленной программы является удержание квалифицированных ИТ-специалистов в регионах. Поэтому программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург. Губернатор Нижегородской области подчеркнул важность решения правительства РФ для региона, где планируется создать ИТ-хаб мирового уровня. "Возможность купить жилье с существенными льготами играет немаловажную роль в решении ИТ-специалистов работать в родном регионе. Льготная ипотека – одна из самых востребованных мер поддержки у наших айтишников. Мы стабильно входим в топ-10 регионов, где ИТ-ипотеку берут чаще всего. С 2022 года в Нижегородской области было выдано более 2 тысяч кредитов на общую сумму свыше 15,3 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях – до 9 миллионов рублей. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ. "Программа региональной ИТ-ипотеки будет продлена с учетом решения федеральных властей. Сейчас определяем необходимый объем средств для этого из бюджета региона", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова.
https://ria.ru/20240729/kompensatsija-1962732419.html
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глеб никитин, ипотека
Нижегородская область, Глеб Никитин, Ипотека

Нижегородская область - в топе регионов, где часто берут ИТ-ипотеку

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Нижегородская область стабильно входит в топ-10 регионов, где ИТ-ипотеку берут чаще всего, заявил глава региона Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило программу ИТ-ипотеки до 2030 года. Продление льготной программы кредитования на новых условиях планируется с августа текущего года. Ключевой целью обновленной программы является удержание квалифицированных ИТ-специалистов в регионах. Поэтому программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.
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Губернатор Нижегородской области подчеркнул важность решения правительства РФ для региона, где планируется создать ИТ-хаб мирового уровня.
"Возможность купить жилье с существенными льготами играет немаловажную роль в решении ИТ-специалистов работать в родном регионе. Льготная ипотека – одна из самых востребованных мер поддержки у наших айтишников. Мы стабильно входим в топ-10 регионов, где ИТ-ипотеку берут чаще всего. С 2022 года в Нижегородской области было выдано более 2 тысяч кредитов на общую сумму свыше 15,3 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях – до 9 миллионов рублей. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ.
"Программа региональной ИТ-ипотеки будет продлена с учетом решения федеральных властей. Сейчас определяем необходимый объем средств для этого из бюджета региона", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова.
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Нижегородская областьГлеб НикитинИпотека
 
 
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