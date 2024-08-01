https://ria.ru/20240801/it-ipoteka-1963388381.html

Нижегородская область - в топе регионов, где часто берут ИТ-ипотеку

Нижегородская область - в топе регионов, где часто берут ИТ-ипотеку - РИА Новости, 01.08.2024

Нижегородская область - в топе регионов, где часто берут ИТ-ипотеку

Нижегородская область стабильно входит в топ-10 регионов, где ИТ-ипотеку берут чаще всего, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:45

2024-08-01T11:45

2024-08-01T11:47

нижегородская область

глеб никитин

ипотека

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Нижегородская область стабильно входит в топ-10 регионов, где ИТ-ипотеку берут чаще всего, заявил глава региона Глеб Никитин. Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило программу ИТ-ипотеки до 2030 года. Продление льготной программы кредитования на новых условиях планируется с августа текущего года. Ключевой целью обновленной программы является удержание квалифицированных ИТ-специалистов в регионах. Поэтому программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург. Губернатор Нижегородской области подчеркнул важность решения правительства РФ для региона, где планируется создать ИТ-хаб мирового уровня. "Возможность купить жилье с существенными льготами играет немаловажную роль в решении ИТ-специалистов работать в родном регионе. Льготная ипотека – одна из самых востребованных мер поддержки у наших айтишников. Мы стабильно входим в топ-10 регионов, где ИТ-ипотеку берут чаще всего. С 2022 года в Нижегородской области было выдано более 2 тысяч кредитов на общую сумму свыше 15,3 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях – до 9 миллионов рублей. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ. "Программа региональной ИТ-ипотеки будет продлена с учетом решения федеральных властей. Сейчас определяем необходимый объем средств для этого из бюджета региона", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова.

https://ria.ru/20240729/kompensatsija-1962732419.html

https://ria.ru/20240717/klaster-1960269705.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

глеб никитин, ипотека