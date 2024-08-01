Поставленные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме
Депутат Журавлев: натовские истребители F-16, поставленные ВСУ, будут уничтожены
© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Истребители F-16, поставленные на Украину, будут уничтожены, равно как и другие самолеты, которые стояли на вооружении ВСУ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
"В целом эти самолеты ничуть не лучше тех, советских, что стояли на вооружении ВСУ в начале специальной военной операции. Практически все они сейчас уничтожены, и то же самое произойдет и с натовскими. Тем более, что наши средства ПВО и наша авиация с тех пор получили такой опыт, какого, уверен, в мире ни у каких вооруженных сил больше нет. К тому же, за F-16 обещано достойное вознаграждение, и сейчас за ними начнется настоящая охота", - сказал Журавлев.
Депутат отметил, что киевский режим, висящий на ниточке, как гитлеровская Германия в 1945, все еще надеется на вундерваффе - чудо-оружие, которое сможет изменить ситуацию на фронте.
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"Я не раз говорил, что Украина получит от Запада все что потребует, и это лишь вопрос времени. Истребители F-16, появившиеся в украинском небе, лишь доказывают, что западные политики и оружейники не пожалеют сил и средств, чтобы поддерживать конфликт с Россией", - подчеркнул он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.