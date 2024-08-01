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Поставленные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/istrebiteli-1963459058.html
Поставленные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме
Поставленные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.08.2024
Поставленные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме
Истребители F-16, поставленные на Украину, будут уничтожены, равно как и другие самолеты, которые стояли на вооружении ВСУ, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:41
2024-08-01T15:41
специальная военная операция на украине
украина
россия
германия
алексей журавлев
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Истребители F-16, поставленные на Украину, будут уничтожены, равно как и другие самолеты, которые стояли на вооружении ВСУ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. "В целом эти самолеты ничуть не лучше тех, советских, что стояли на вооружении ВСУ в начале специальной военной операции. Практически все они сейчас уничтожены, и то же самое произойдет и с натовскими. Тем более, что наши средства ПВО и наша авиация с тех пор получили такой опыт, какого, уверен, в мире ни у каких вооруженных сил больше нет. К тому же, за F-16 обещано достойное вознаграждение, и сейчас за ними начнется настоящая охота", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что киевский режим, висящий на ниточке, как гитлеровская Германия в 1945, все еще надеется на вундерваффе - чудо-оружие, которое сможет изменить ситуацию на фронте. "Я не раз говорил, что Украина получит от Запада все что потребует, и это лишь вопрос времени. Истребители F-16, появившиеся в украинском небе, лишь доказывают, что западные политики и оружейники не пожалеют сил и средств, чтобы поддерживать конфликт с Россией", - подчеркнул он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html
https://ria.ru/20240801/istrebiteli-1963386705.html
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украина, россия, германия, алексей журавлев , сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, госдума рф, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Германия, Алексей Журавлев , Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, F-16
Поставленные Украине F-16 будут уничтожены, заявили в Госдуме

Депутат Журавлев: натовские истребители F-16, поставленные ВСУ, будут уничтожены

© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Истребители F-16, поставленные на Украину, будут уничтожены, равно как и другие самолеты, которые стояли на вооружении ВСУ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
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"В целом эти самолеты ничуть не лучше тех, советских, что стояли на вооружении ВСУ в начале специальной военной операции. Практически все они сейчас уничтожены, и то же самое произойдет и с натовскими. Тем более, что наши средства ПВО и наша авиация с тех пор получили такой опыт, какого, уверен, в мире ни у каких вооруженных сил больше нет. К тому же, за F-16 обещано достойное вознаграждение, и сейчас за ними начнется настоящая охота", - сказал Журавлев.
Депутат отметил, что киевский режим, висящий на ниточке, как гитлеровская Германия в 1945, все еще надеется на вундерваффе - чудо-оружие, которое сможет изменить ситуацию на фронте.
«
"Я не раз говорил, что Украина получит от Запада все что потребует, и это лишь вопрос времени. Истребители F-16, появившиеся в украинском небе, лишь доказывают, что западные политики и оружейники не пожалеют сил и средств, чтобы поддерживать конфликт с Россией", - подчеркнул он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ после появления F-16 на Украине
Вчера, 11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГерманияАлексей ЖуравлевСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныГосдума РФF-16
 
 
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