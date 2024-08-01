https://ria.ru/20240801/istrebiteli-1963386705.html

В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ после появления F-16 на Украине

В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ после появления F-16 на Украине - РИА Новости, 01.08.2024

В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ после появления F-16 на Украине

Западные страны не могут передать Киеву нужное количество истребителей F-16 из-за критической нехватки пилотов на Украине, сообщает американское издание New... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:38

2024-08-01T11:38

2024-08-01T11:38

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Западные страны не могут передать Киеву нужное количество истребителей F-16 из-за критической нехватки пилотов на Украине, сообщает американское издание New York Post."На данный момент украинских пилотов не хватает, что ограничивает количество F-16, которые можно фактически отправить в воюющую страну", — отметили в издании.Союзники Киева передали истребители в срок, однако пока не ясно, смогут ли украинские летчики сесть в кабины и вступить в бой, или им потребуется дополнительная подготовка и обучение, говорится в материале. В публикации напомнили, что многие западные политики предупреждали о неспособности F-16 изменить ход конфликта.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph при этом сообщила, что украинцы совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.

https://ria.ru/20240801/zelenskiy-1963355003.html

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в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16