https://ria.ru/20240801/istorik-1963329135.html

Историк назвал одну из причин поражения России в Первой мировой войне

Историк назвал одну из причин поражения России в Первой мировой войне - РИА Новости, 01.08.2024

Историк назвал одну из причин поражения России в Первой мировой войне

Гибель отборных войск — русской императорской гвардии — в годы Первой мировой войны является одной из причин поражения России в той войне в целом, заявил РИА... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T02:01

2024-08-01T02:01

2024-08-01T10:30

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Гибель отборных войск — русской императорской гвардии — в годы Первой мировой войны является одной из причин поражения России в той войне в целом, заявил РИА Новости профессор Дипломатической академии МИД, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук Владимир Винокуров.Он является автором книги "Гибель русской императорской гвардии и судьба ее командующего генерала от кавалерии, генерал-адъютанта В.М. Безобразова", презентация которой состоялась в Союзе ветеранов военной разведки накануне исторической даты — 110-й годовщины начала Первой мировой войны. Книга основана на дневниках командующего гвардией Безобразова."Для нас эта война, которую еще называют "забытой", интересна с точки зрения изучения истории еще и потому, что в ней на начальном этапе практически погибла элита армии — императорская гвардия. В ходе боевых действий гвардия вместо ударной силы использовалась в качестве полевой пехоты, что было крупной ошибкой и привело к большим потерям в ее личном составе", — сказал Винокуров.По его словам, потери гвардейской пехоты только в первый год войны оцениваются в 30% офицеров и 80% нижних чинов.ДРУГИЕ ПРИЧИНЫДругой причиной, считает Винокуров, является перенос наступления гвардии в Ковельской операции с 10 на 15 июля 1916 года вследствие испортившейся погоды, что "позволило противнику более основательно подготовиться к оборонительным действиям". "Кроме того, характер местности, на которой предстояло наступать гвардейцам Безобразова при штурме Коваля, никак не соответствовал поставленной задаче, и Безобразов протестовал по этому поводу еще до начала операции. Но этот участок был выбран лично командующим фронтом Брусиловым, и таким образом Безобразов стал исполнителем непродуманного решения", — сказал Винокуров.Справедливости ради ученый отметил и тот факт, что Безобразову для решительного броска при попытке прорыва фронта не хватило и резервов, о которых он просил вышестоящее командование."Немаловажной причиной гибели гвардейских частей стало и преимущество противника в артиллерии и авиации на данном участке фронта (Ковельская операция — Прим. Ред.)", — сказал Винокуров.ГИБЕЛЬ ГВАРДИИ - ОПОРЫ ПРЕСТОЛАПо его мнению, главной неудачей Ковельской операции стала гибель русской гвардии — опоры российского престола и лично монарха. В тех боях потери гвардии составили около 50 тысяч человек, то есть почти половина всего личного состава.Императрица Мария Федоровна 31 июля отметила в своей дневнике: "Снова нет единства среди командиров — досадно. Самые большие и, как выясняется, бесполезные потери понесла гвардия — стыд и срам".ИТОГИ ВОЙНЫЕжегодно 1 августа в России с 2012 года отмечается памятная дата в честь погибших в Первой мировой войне российских воинов. Одной из причин, по которой Первая мировая война абсолютно незаслуженно оставалась до этого без внимания, являлся факт ее признания как империалистической. В этом крупнейшем вооруженном конфликте начала прошлого века общее число военных и гражданских жертв составило около 40 миллионов. Русская армия на фронтах Первой мировой войны потеряла 1,65 миллиона человек, в том числе 1,3 миллиона убитыми и 350 тысяч умершими от ран позднее.Дата 1 августа была выбрана неслучайно: именно в этот день в 1914 году кайзеровская Германия объявила войну Российской империи. Всего в Первой мировой приняли участие 38 государств, а по ее результатам прекратили свое существование четыре великие империи — Австро-Венгерская, Германская, Османская и Российская.ПУТИН И ЧЕРЧИЛЬ ОБ ИТОГАХПрезидент России Владимир Путин назвал поражение России в Первой мировой войне уникальным: "Наша страна проиграла эту войну проигравшей стороне. Уникальная ситуация в истории человечества. Мы проиграли проигравшей Германии, по сути капитулировали перед ней, она через некоторое время сама капитулировала перед Антантой".Около 100 лет назад Уинстон Черчилль, который никогда не был большим другом России, так писал о ее роли в Первой мировой войне: "Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была уже близко. Она уже претерпела бурю, когда все обрушилось. Хотя все жертвы были уже принесены".

https://ria.ru/20240729/alfa-1962116670.html

https://ria.ru/20231225/rvio-1917839033.html

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