Иран оставляет за собой право на самооборону, заявил постпред
Постпред Ирана при ООН Ирвани: Тегеран оставляет за собой право на самооборону
Красный флаг над мечетью Джамкаран в Иране
Красный флаг над мечетью Джамкаран в Иране
ТЕГЕРАН, 1 авг – РИА Новости. Иран оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании тогда, когда посчитает это необходимым, заявил постпред Исламской республики при ООН Амир Саид Ирвани.
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"Исламская Республика Иран оставляет за собой неотъемлемое право на самооборону в соответствии с положениями международного права с тем, чтобы решительно отреагировать на это террористическое преступное деяние тогда, когда мы посчитаем это необходимым и уместным", — сказал дипломат.
Ирвани отметил, что убийство Хании не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США, и призвал мировое сообщество привлечь власти к Израиля к ответственности за случившееся.
Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.
Как сообщило ХАМАС, глава политбюро погиб накануне ночью при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США, а также заявило, что эта атака не останется без ответа.
В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.
Помимо ХАМАС и Ирана, ответить Израилю на убийство Хании пообещали также их союзники — йеменские хуситы. В свою очередь, в ливанском движении "Хезболла" заявили, что после смерти лидера палестинского движения "бойцы сопротивления" приложат еще больше усилий для борьбы с Тель-Авивом на всех фронтах.