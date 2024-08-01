https://ria.ru/20240801/iran-1963322869.html

Иран оставляет за собой право на самооборону, заявил постпред

Иран оставляет за собой право на самооборону, заявил постпред - РИА Новости, 01.08.2024

Иран оставляет за собой право на самооборону, заявил постпред

Иран оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании тогда, когда посчитает это... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T00:41

2024-08-01T00:41

2024-08-01T01:02

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ТЕГЕРАН, 1 авг – РИА Новости. Иран оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании тогда, когда посчитает это необходимым, заявил постпред Исламской республики при ООН Амир Саид Ирвани."Исламская Республика Иран оставляет за собой неотъемлемое право на самооборону в соответствии с положениями международного права с тем, чтобы решительно отреагировать на это террористическое преступное деяние тогда, когда мы посчитаем это необходимым и уместным", — сказал дипломат.Ирвани отметил, что убийство Хании не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США, и призвал мировое сообщество привлечь власти к Израиля к ответственности за случившееся.Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.Как сообщило ХАМАС, глава политбюро погиб накануне ночью при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США, а также заявило, что эта атака не останется без ответа.В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.Помимо ХАМАС и Ирана, ответить Израилю на убийство Хании пообещали также их союзники — йеменские хуситы. В свою очередь, в ливанском движении "Хезболла" заявили, что после смерти лидера палестинского движения "бойцы сопротивления" приложат еще больше усилий для борьбы с Тель-Авивом на всех фронтах.

https://ria.ru/20240731/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240731/iran-1963067800.html

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в мире, израиль, тегеран (город), иран, исмаил хания, ллойд остин, михаил богданов, хамас, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране