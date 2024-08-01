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Иран оставляет за собой право на самооборону, заявил постпред - РИА Новости, 01.08.2024
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00:41 01.08.2024 (обновлено: 01:02 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/iran-1963322869.html
Иран оставляет за собой право на самооборону, заявил постпред
Иран оставляет за собой право на самооборону, заявил постпред - РИА Новости, 01.08.2024
Иран оставляет за собой право на самооборону, заявил постпред
Иран оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании тогда, когда посчитает это... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:41
2024-08-01T01:02
в мире
израиль
тегеран (город)
иран
исмаил хания
ллойд остин
михаил богданов
хамас
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ТЕГЕРАН, 1 авг – РИА Новости. Иран оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании тогда, когда посчитает это необходимым, заявил постпред Исламской республики при ООН Амир Саид Ирвани.&quot;Исламская Республика Иран оставляет за собой неотъемлемое право на самооборону в соответствии с положениями международного права с тем, чтобы решительно отреагировать на это террористическое преступное деяние тогда, когда мы посчитаем это необходимым и уместным&quot;, — сказал дипломат.Ирвани отметил, что убийство Хании не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США, и призвал мировое сообщество привлечь власти к Израиля к ответственности за случившееся.Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.Как сообщило ХАМАС, глава политбюро погиб накануне ночью при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США, а также заявило, что эта атака не останется без ответа.В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.Помимо ХАМАС и Ирана, ответить Израилю на убийство Хании пообещали также их союзники — йеменские хуситы. В свою очередь, в ливанском движении "Хезболла" заявили, что после смерти лидера палестинского движения "бойцы сопротивления" приложат еще больше усилий для борьбы с Тель-Авивом на всех фронтах.
https://ria.ru/20240731/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, тегеран (город), иран, исмаил хания, ллойд остин, михаил богданов, хамас, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Тегеран (город), Иран, Исмаил Хания, Ллойд Остин, Михаил Богданов, ХАМАС, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Иран оставляет за собой право на самооборону, заявил постпред

Постпред Ирана при ООН Ирвани: Тегеран оставляет за собой право на самооборону

Красный флаг над мечетью Джамкаран в Иране
Красный флаг над мечетью Джамкаран в Иране - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Красный флаг над мечетью Джамкаран в Иране
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ТЕГЕРАН, 1 авг – РИА Новости. Иран оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании тогда, когда посчитает это необходимым, заявил постпред Исламской республики при ООН Амир Саид Ирвани.
«

"Исламская Республика Иран оставляет за собой неотъемлемое право на самооборону в соответствии с положениями международного права с тем, чтобы решительно отреагировать на это террористическое преступное деяние тогда, когда мы посчитаем это необходимым и уместным", — сказал дипломат.

Ирвани отметил, что убийство Хании не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США, и призвал мировое сообщество привлечь власти к Израиля к ответственности за случившееся.
Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Как сообщило ХАМАС, глава политбюро погиб накануне ночью при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США, а также заявило, что эта атака не останется без ответа.
В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.
Помимо ХАМАС и Ирана, ответить Израилю на убийство Хании пообещали также их союзники — йеменские хуситы. В свою очередь, в ливанском движении "Хезболла" заявили, что после смерти лидера палестинского движения "бойцы сопротивления" приложат еще больше усилий для борьбы с Тель-Авивом на всех фронтах.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
СМИ: Иран ведет расследование убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране
Вчера, 06:28
 
В миреИзраильТегеран (город)ИранИсмаил ХанияЛлойд ОстинМихаил БогдановХАМАСМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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