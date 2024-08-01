https://ria.ru/20240801/indija-1963328233.html

В Индии нашли американку, которая была прикована к дереву на 40 дней

В Индии нашли американку, которая была прикована к дереву на 40 дней - РИА Новости, 01.08.2024

В Индии нашли американку, которая была прикована к дереву на 40 дней

Полиция Индии задержала мужчину, приковавшего свою супругу-гражданку США к дереву в лесу и оставившего ее там на 40 дней, пишет издание Hindustan Times. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T01:50

2024-08-01T01:50

2024-08-01T11:14

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Полиция Индии задержала мужчину, приковавшего свою супругу-гражданку США к дереву в лесу и оставившего ее там на 40 дней, пишет издание Hindustan Times."Полиция округа Синдхудург ... задержала мужа 50-летней гражданки США, найденной прикованной к дереву в лесистой местности", — пишет издание.По данным издания, женщину 27 июля нашел местный пастух, выгуливавший скот неподалеку, после чего позвонил в полицию. Ее госпитализировали после освобождения от оков. Пострадавшая не могла говорить из-за истощения и вызванного психозом сжатия челюсти, поэтому сообщила письменно, что провела так 40 дней, а супруг сказал ей, что "она там умрет", приковав ее к дереву.Пострадавшую идентифицировали как гражданку США Лалиту Кайи Кумар. Она сообщила, что замужем за жителем штата Тамилнад и проживает в Индии около десяти лет.Полиция возбудила уголовные дела о попытке убийства, незаконном лишении свободы и создании угрозы жизни и безопасности. Личность подозреваемого на данный момент не оглашается.

https://ria.ru/20240710/ubiystvo-1958851892.html

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в мире, сша, индия, тамилнад