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В Индии нашли американку, которая была прикована к дереву на 40 дней - РИА Новости, 01.08.2024
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01:50 01.08.2024 (обновлено: 11:14 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/indija-1963328233.html
В Индии нашли американку, которая была прикована к дереву на 40 дней
В Индии нашли американку, которая была прикована к дереву на 40 дней - РИА Новости, 01.08.2024
В Индии нашли американку, которая была прикована к дереву на 40 дней
Полиция Индии задержала мужчину, приковавшего свою супругу-гражданку США к дереву в лесу и оставившего ее там на 40 дней, пишет издание Hindustan Times. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:50
2024-08-01T11:14
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Полиция Индии задержала мужчину, приковавшего свою супругу-гражданку США к дереву в лесу и оставившего ее там на 40 дней, пишет издание Hindustan Times.&quot;Полиция округа Синдхудург ... задержала мужа 50-летней гражданки США, найденной прикованной к дереву в лесистой местности&quot;, — пишет издание.По данным издания, женщину 27 июля нашел местный пастух, выгуливавший скот неподалеку, после чего позвонил в полицию. Ее госпитализировали после освобождения от оков. Пострадавшая не могла говорить из-за истощения и вызванного психозом сжатия челюсти, поэтому сообщила письменно, что провела так 40 дней, а супруг сказал ей, что "она там умрет", приковав ее к дереву.Пострадавшую идентифицировали как гражданку США Лалиту Кайи Кумар. Она сообщила, что замужем за жителем штата Тамилнад и проживает в Индии около десяти лет.Полиция возбудила уголовные дела о попытке убийства, незаконном лишении свободы и создании угрозы жизни и безопасности. Личность подозреваемого на данный момент не оглашается.
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в мире, сша, индия, тамилнад
В мире, США, Индия, Тамилнад
В Индии нашли американку, которая была прикована к дереву на 40 дней

Hindustan Times: в Индии задержали мужчину, приковавшего свою жену к дереву

© Кадр видео из соцсетейГражданка США Лалита Кайи Кумар, которая была прикована к дереву в лесу в Индии
Гражданка США Лалита Кайи Кумар, которая была прикована к дереву в лесу в Индии - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Гражданка США Лалита Кайи Кумар, которая была прикована к дереву в лесу в Индии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Полиция Индии задержала мужчину, приковавшего свою супругу-гражданку США к дереву в лесу и оставившего ее там на 40 дней, пишет издание Hindustan Times.
«

"Полиция округа Синдхудург ... задержала мужа 50-летней гражданки США, найденной прикованной к дереву в лесистой местности", — пишет издание.

По данным издания, женщину 27 июля нашел местный пастух, выгуливавший скот неподалеку, после чего позвонил в полицию. Ее госпитализировали после освобождения от оков. Пострадавшая не могла говорить из-за истощения и вызванного психозом сжатия челюсти, поэтому сообщила письменно, что провела так 40 дней, а супруг сказал ей, что "она там умрет", приковав ее к дереву.
Пострадавшую идентифицировали как гражданку США Лалиту Кайи Кумар. Она сообщила, что замужем за жителем штата Тамилнад и проживает в Индии около десяти лет.
Полиция возбудила уголовные дела о попытке убийства, незаконном лишении свободы и создании угрозы жизни и безопасности. Личность подозреваемого на данный момент не оглашается.
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