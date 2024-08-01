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В Евросоюзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте - РИА Новости, 01.08.2024
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15:08 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/ii-1963452893.html
В Евросоюзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте
В Евросоюзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте - РИА Новости, 01.08.2024
В Евросоюзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте
В Евросоюзе вступил в силу первый в мире закон об искусственном интеллекте, сообщает в четверг Еврокомиссия. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:08
2024-08-01T15:08
еврокомиссия
европарламент
евросоюз
технологии
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БРЮССЕЛЬ, 1 авг – РИА Новости. В Евросоюзе вступил в силу первый в мире закон об искусственном интеллекте, сообщает в четверг Еврокомиссия. "Сегодня вступает в силу Европейский закон об искусственном интеллекте (закон об ИИ), первый в мире всеобъемлющий нормативный акт об искусственном интеллекте", – говорится в сообщении на сайте ЕК. Европарламент в марте одобрил первый в мировой практике комплексный закон по регулированию искусственного интеллекта. Авторы документа заявили в качестве цели предоставление разработчикам и специалистам по внедрению ИИ четких требований и обязательств в отношении конкретных видов использования этих технологий. Закон предполагает также создание структуры управления рисками, связанными с ИИ, на европейском уровне, проведение оценки рисков, связанных с новыми системами ИИ, определение перечня требований к создателям таких систем и введение критериев контроля и оценки их соответствия европейским требованиям. В ЕС также хотят гарантировать, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, будут надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду. При этом предлагается запрещать системы ИИ, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации с помощью ИИ людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам. Закон также строго ограничивает использование ИИ для удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, ограничивается сбор биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Исключения допустимы в очень ограниченных случаях и только по решению суда. Положения о прозрачности применения систем искусственного интеллекта вводят, в частности, обязательную маркировку текстов, аудио- видео-, фотоматериалов и чат-систем, созданных с помощью таких технологий.
https://ria.ru/20240726/tekhnologii-1962282139.html
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еврокомиссия, европарламент, евросоюз, технологии
Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз, Технологии
В Евросоюзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте

В Евросоюзе вступил в силу первый в мире закон об искусственном интеллекте

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 авг – РИА Новости. В Евросоюзе вступил в силу первый в мире закон об искусственном интеллекте, сообщает в четверг Еврокомиссия.
"Сегодня вступает в силу Европейский закон об искусственном интеллекте (закон об ИИ), первый в мире всеобъемлющий нормативный акт об искусственном интеллекте", – говорится в сообщении на сайте ЕК.
Врачи работают с использованием искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
СПЧ и Минцифры договорились выработать правила использования ИИ
26 июля, 20:59
Европарламент в марте одобрил первый в мировой практике комплексный закон по регулированию искусственного интеллекта. Авторы документа заявили в качестве цели предоставление разработчикам и специалистам по внедрению ИИ четких требований и обязательств в отношении конкретных видов использования этих технологий. Закон предполагает также создание структуры управления рисками, связанными с ИИ, на европейском уровне, проведение оценки рисков, связанных с новыми системами ИИ, определение перечня требований к создателям таких систем и введение критериев контроля и оценки их соответствия европейским требованиям.
В ЕС также хотят гарантировать, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, будут надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду. При этом предлагается запрещать системы ИИ, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации с помощью ИИ людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам.
Закон также строго ограничивает использование ИИ для удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, ограничивается сбор биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Исключения допустимы в очень ограниченных случаях и только по решению суда.
Положения о прозрачности применения систем искусственного интеллекта вводят, в частности, обязательную маркировку текстов, аудио- видео-, фотоматериалов и чат-систем, созданных с помощью таких технологий.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Минобороны рассказали о внедрении ИИ в процесс помощи ветеранам СВО
26 июля, 18:34
 
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