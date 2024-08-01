https://ria.ru/20240801/herson-1963339337.html

Подполье: в Херсоне "прилетело" по группе "бандеровцев"

Подполье: в Херсоне "прилетело" по группе "бандеровцев" - РИА Новости, 01.08.2024

Подполье: в Херсоне "прилетело" по группе "бандеровцев"

Взрыв был зафиксирован в подконтрольном ВСУ Херсоне вечером в среду, "прилетело" по группе "бандеровцев", сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T05:19

2024-08-01T05:19

2024-08-01T05:19

специальная военная операция на украине

херсон

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Взрыв был зафиксирован в подконтрольном ВСУ Херсоне вечером в среду, "прилетело" по группе "бандеровцев", сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В 22.30 Херсон. Взрыв на окраине в направлении Чернобаевки. Прилетело по группе бандеровцев, которые пробовали бороться с русскими БПЛА, расстреливая их с пикапов, оснащенных пулеметами", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240801/ekipazh-1963338995.html

херсон

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2024

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херсон, сергей лебедев, вооруженные силы украины