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Подполье: в Херсоне "прилетело" по группе "бандеровцев" - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:19 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/herson-1963339337.html
Подполье: в Херсоне "прилетело" по группе "бандеровцев"
Подполье: в Херсоне "прилетело" по группе "бандеровцев" - РИА Новости, 01.08.2024
Подполье: в Херсоне "прилетело" по группе "бандеровцев"
Взрыв был зафиксирован в подконтрольном ВСУ Херсоне вечером в среду, "прилетело" по группе "бандеровцев", сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:19
2024-08-01T05:19
специальная военная операция на украине
херсон
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Взрыв был зафиксирован в подконтрольном ВСУ Херсоне вечером в среду, "прилетело" по группе "бандеровцев", сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В 22.30 Херсон. Взрыв на окраине в направлении Чернобаевки. Прилетело по группе бандеровцев, которые пробовали бороться с русскими БПЛА, расстреливая их с пикапов, оснащенных пулеметами", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240801/ekipazh-1963338995.html
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херсон, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье: в Херсоне "прилетело" по группе "бандеровцев"

Лебедев: в подконтрольном ВСУ Херсоне зафиксировали прилет по группе бандеровцев

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Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Взрыв был зафиксирован в подконтрольном ВСУ Херсоне вечером в среду, "прилетело" по группе "бандеровцев", сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"В 22.30 Херсон. Взрыв на окраине в направлении Чернобаевки. Прилетело по группе бандеровцев, которые пробовали бороться с русскими БПЛА, расстреливая их с пикапов, оснащенных пулеметами", - заявил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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