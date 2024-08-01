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Подполье: в Херсоне "прилетело" по группе "бандеровцев"
Подполье: в Херсоне "прилетело" по группе "бандеровцев" - РИА Новости, 01.08.2024
Подполье: в Херсоне "прилетело" по группе "бандеровцев"
Взрыв был зафиксирован в подконтрольном ВСУ Херсоне вечером в среду, "прилетело" по группе "бандеровцев", сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:19
2024-08-01T05:19
2024-08-01T05:19
специальная военная операция на украине
херсон
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Взрыв был зафиксирован в подконтрольном ВСУ Херсоне вечером в среду, "прилетело" по группе "бандеровцев", сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В 22.30 Херсон. Взрыв на окраине в направлении Чернобаевки. Прилетело по группе бандеровцев, которые пробовали бороться с русскими БПЛА, расстреливая их с пикапов, оснащенных пулеметами", - заявил собеседник агентства.
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херсон, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье: в Херсоне "прилетело" по группе "бандеровцев"
Лебедев: в подконтрольном ВСУ Херсоне зафиксировали прилет по группе бандеровцев