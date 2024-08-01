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Хаменеи возглавит похоронные молитвы по главе политбюро ХАМАС - РИА Новости, 01.08.2024
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04:31 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/hamenei-1963337513.html
Хаменеи возглавит похоронные молитвы по главе политбюро ХАМАС
Хаменеи возглавит похоронные молитвы по главе политбюро ХАМАС - РИА Новости, 01.08.2024
Хаменеи возглавит похоронные молитвы по главе политбюро ХАМАС
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи возглавит похоронные молитвы по главе политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании, сообщает телеканал Press TV. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T04:31
2024-08-01T04:31
в мире
израиль
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хамас
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи возглавит похоронные молитвы по главе политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании, сообщает телеканал Press TV. "Али Хаменеи возглавит похоронные молитвы по погибшему лидеру ХАМАС Исмаилу Хании", - говорится в сообщении телеканала в его Telegram-канале. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240731/slutskiy-1963171590.html
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, али хаменеи, ллойд остин, хамас, оон, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, Али Хаменеи, Ллойд Остин, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Хаменеи возглавит похоронные молитвы по главе политбюро ХАМАС

Press TV: Хаменеи возглавит похоронные молитвы по главе политбюро ХАМАС Хании

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи возглавит похоронные молитвы по главе политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании, сообщает телеканал Press TV.
«
"Али Хаменеи возглавит похоронные молитвы по погибшему лидеру ХАМАС Исмаилу Хании", - говорится в сообщении телеканала в его Telegram-канале.
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Слуцкий увидел угрозу эскалации из-за убийства главы политбюро ХАМАС
Вчера, 13:34
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Демонстрации в поддержку Палестины проходят в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Тегеране проходят демонстрации в поддержку Палестины
Вчера, 19:05
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Исмаил ХанияАли ХаменеиЛлойд ОстинХАМАСООНМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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