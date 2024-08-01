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Матвиенко прокомментировала возможность возобновления контактов с Грузией
Матвиенко прокомментировала возможность возобновления контактов с Грузией - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко прокомментировала возможность возобновления контактов с Грузией
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя возможности восстановить дипотношения с Грузией, заявила, что на данный момент контактов с парламентом... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:33
2024-08-01T11:33
2024-08-01T12:05
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя возможности восстановить дипотношения с Грузией, заявила, что на данный момент контактов с парламентом Грузии нет по вине Тбилиси, но Россия готова к диалогу, если с грузинской стороны будет желание. "К сожалению, пока контактов нет, понятно, не по нашей вине, в Грузии идут непростые политические процессы, многое переосмысливается... Если со стороны Грузии будет желание к диалогу, мы готовы и сейчас", - сказала она на пресс-конференции. Она отметила, что в октябре в Грузии пройдут выборы, и они определят дальнейший социально-экономический путь страны.
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в мире, грузия, тбилиси, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко прокомментировала возможность возобновления контактов с Грузией
Матвиенко: контактов с парламентом Грузии нет по их вине, но РФ готова к диалогу
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя возможности восстановить дипотношения с Грузией, заявила, что на данный момент контактов с парламентом Грузии нет по вине Тбилиси, но Россия готова к диалогу, если с грузинской стороны будет желание.
"К сожалению, пока контактов нет, понятно, не по нашей вине, в Грузии идут непростые политические процессы, многое переосмысливается... Если со стороны Грузии будет желание к диалогу, мы готовы и сейчас", - сказала она на пресс-конференции.
Она отметила, что в октябре в Грузии пройдут выборы, и они определят дальнейший социально-экономический путь страны.