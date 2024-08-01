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Матвиенко прокомментировала возможность возобновления контактов с Грузией - РИА Новости, 01.08.2024
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11:33 01.08.2024 (обновлено: 12:05 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/gruziya-1963384838.html
Матвиенко прокомментировала возможность возобновления контактов с Грузией
Матвиенко прокомментировала возможность возобновления контактов с Грузией - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко прокомментировала возможность возобновления контактов с Грузией
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя возможности восстановить дипотношения с Грузией, заявила, что на данный момент контактов с парламентом... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:33
2024-08-01T12:05
в мире
грузия
тбилиси
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя возможности восстановить дипотношения с Грузией, заявила, что на данный момент контактов с парламентом Грузии нет по вине Тбилиси, но Россия готова к диалогу, если с грузинской стороны будет желание. "К сожалению, пока контактов нет, понятно, не по нашей вине, в Грузии идут непростые политические процессы, многое переосмысливается... Если со стороны Грузии будет желание к диалогу, мы готовы и сейчас", - сказала она на пресс-конференции. Она отметила, что в октябре в Грузии пройдут выборы, и они определят дальнейший социально-экономический путь страны.
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в мире, грузия, тбилиси, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко прокомментировала возможность возобновления контактов с Грузией

Матвиенко: контактов с парламентом Грузии нет по их вине, но РФ готова к диалогу

© Sputnik / StringerЗдание Парламента Грузии
Здание Парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Sputnik / Stringer
Здание Парламента Грузии . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя возможности восстановить дипотношения с Грузией, заявила, что на данный момент контактов с парламентом Грузии нет по вине Тбилиси, но Россия готова к диалогу, если с грузинской стороны будет желание.
"К сожалению, пока контактов нет, понятно, не по нашей вине, в Грузии идут непростые политические процессы, многое переосмысливается... Если со стороны Грузии будет желание к диалогу, мы готовы и сейчас", - сказала она на пресс-конференции.
Она отметила, что в октябре в Грузии пройдут выборы, и они определят дальнейший социально-экономический путь страны.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Россия готова к диалогу по глобальной безопасности, заявила Матвиенко
11:14
 
В миреГрузияТбилисиРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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