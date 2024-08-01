https://ria.ru/20240801/gruziya-1963384838.html

Матвиенко прокомментировала возможность возобновления контактов с Грузией

Матвиенко прокомментировала возможность возобновления контактов с Грузией - РИА Новости, 01.08.2024

Матвиенко прокомментировала возможность возобновления контактов с Грузией

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя возможности восстановить дипотношения с Грузией, заявила, что на данный момент контактов с парламентом... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:33

2024-08-01T11:33

2024-08-01T12:05

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валентина матвиенко

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя возможности восстановить дипотношения с Грузией, заявила, что на данный момент контактов с парламентом Грузии нет по вине Тбилиси, но Россия готова к диалогу, если с грузинской стороны будет желание. "К сожалению, пока контактов нет, понятно, не по нашей вине, в Грузии идут непростые политические процессы, многое переосмысливается... Если со стороны Грузии будет желание к диалогу, мы готовы и сейчас", - сказала она на пресс-конференции. Она отметила, что в октябре в Грузии пройдут выборы, и они определят дальнейший социально-экономический путь страны.

https://ria.ru/20240801/rossija-1963379244.html

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в мире, грузия, тбилиси, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф