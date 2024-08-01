https://ria.ru/20240801/groza-1963400262.html

Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 01.08.2024

Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

Спасатели предупредили о кратковременном дожде, местами ливне, грозе и ветре до 15 м/с в Московской области в период с 12 до 23 часов 1 августа, сообщается на... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:21

2024-08-01T12:21

2024-08-01T12:21

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о кратковременном дожде, местами ливне, грозе и ветре до 15 м/с в Московской области в период с 12 до 23 часов 1 августа, сообщается на сайте МЧС России по Московской области. "Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 12 часов с сохранением до 23 часов 01 августа в Московской области ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении. МЧС предупреждает, что во время дождя следует по возможности оставаться дома или в укрытии, при грозе - не прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом или под высокими металлическими конструкциями.

https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html

московская область (подмосковье)

россия

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Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода