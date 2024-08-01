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Ставка НДПИ на газ вырастет с 1 августа - РИА Новости, 01.08.2024
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00:45 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/gazprom-1963323214.html
Ставка НДПИ на газ вырастет с 1 августа
Ставка НДПИ на газ вырастет с 1 августа - РИА Новости, 01.08.2024
Ставка НДПИ на газ вырастет с 1 августа
Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для "Газпрома" и независимых производителей вырастет с 1 августа 2024 года. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:45
2024-08-01T00:45
экономика
газпром
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для "Газпрома" и независимых производителей вырастет с 1 августа 2024 года. Соответствующий закон был принят в конце 2023 года. Он предусматривает дополнительное увеличение ставки НДПИ при добыче природного газа на период с 1 августа 2024 года в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ. Тарифы на газ для промышленности были повышены с 1 декабря прошлого года, а тарифы на ЖКХ для населения – с 1 июля. Теперь сумма налога для налогоплательщиков при добыче газа увеличивается на величину значения показателей Ккг2023 и Ккг2024. Первый относится только к поставкам газа промышленным потребителям, за рядом исключений, а Ккг2024 учитывает и поставки газа населению, предприятиям ЖКХ, теплоэлектростанциям. Формула Ккг2023, в свою очередь, включает показатель Кинф. На период с 1 января по 31 июля 2024 года он составлял 1, а с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года вырастет до 1,11, с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года – до 1,2, на период с 1 августа 2026 года – до 1,25. Формула же Ккг2024 включает показатели Ко и Кинд. Первый на период с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года составляет 0,01, а с 1 августа 2025 года вырастет до 0,02. Второй на период с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года составляет 1, с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года вырастет до 1,08, а с 1 августа 2026 года – до 1,12.
https://ria.ru/20240321/gazoprovod-1934761547.html
https://ria.ru/20240104/postavki-1919707366.html
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экономика, газпром
Экономика, Газпром
Ставка НДПИ на газ вырастет с 1 августа

С 1 августа вырастет ставка НДПИ на газ

© iStock.com / teekidДобыча газа
Добыча газа - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© iStock.com / teekid
Добыча газа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для "Газпрома" и независимых производителей вырастет с 1 августа 2024 года.
Соответствующий закон был принят в конце 2023 года. Он предусматривает дополнительное увеличение ставки НДПИ при добыче природного газа на период с 1 августа 2024 года в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ.
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Тарифы на газ для промышленности были повышены с 1 декабря прошлого года, а тарифы на ЖКХ для населения – с 1 июля.
Теперь сумма налога для налогоплательщиков при добыче газа увеличивается на величину значения показателей Ккг2023 и Ккг2024. Первый относится только к поставкам газа промышленным потребителям, за рядом исключений, а Ккг2024 учитывает и поставки газа населению, предприятиям ЖКХ, теплоэлектростанциям.
Формула Ккг2023, в свою очередь, включает показатель Кинф. На период с 1 января по 31 июля 2024 года он составлял 1, а с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года вырастет до 1,11, с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года – до 1,2, на период с 1 августа 2026 года – до 1,25.
Формула же Ккг2024 включает показатели Ко и Кинд. Первый на период с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года составляет 0,01, а с 1 августа 2025 года вырастет до 0,02. Второй на период с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года составляет 1, с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года вырастет до 1,08, а с 1 августа 2026 года – до 1,12.
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