https://ria.ru/20240801/fsb-1963540350.html
ФСБ показала, как Гершковича, Уилана и Кригера сажали в самолет в Москве
ФСБ показала, как Гершковича, Уилана и Кригера сажали в самолет в Москве - РИА Новости, 01.08.2024
ФСБ показала, как Гершковича, Уилана и Кригера сажали в самолет в Москве
ФСБ России обнародовала видеозапись посадки на борт самолета Специального летного отряда "Россия" в Москве Пола Уилана и Эвана Гершковича и Рико Кригера. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:33
2024-08-01T20:33
2024-08-01T23:57
россия
москва
эван гершкович
пол уилан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФСБ России обнародовала видеозапись посадки на борт самолета Специального летного отряда "Россия" в Москве Пола Уилана и Эвана Гершковича и Рико Кригера. На видео показано, как Кригера, Гершковича и Уилана выводят из автобуса в аэропорту и сажают на борт самолета СЛО "Россия". Гершкович, сидя в кресле салона, потирал затылок рукой и улыбался.
https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Посадка в самолет граждан, которые были помилованы и обменяны
ФСБ опубликовала видео посадки в самолет перед вылетом в Турцию граждан, которые были помилованы президентом и обменяны на Запад.
2024-08-01T20:33
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, эван гершкович, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), обмен заключенными между россией и западом
Россия, Москва, Эван Гершкович, Пол Уилан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Обмен заключенными между Россией и Западом
ФСБ показала, как Гершковича, Уилана и Кригера сажали в самолет в Москве
ФСБ опубликовала видео посадки на борт самолета СЛО "Россия" Уилана и Гершковича