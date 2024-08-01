https://ria.ru/20240801/fsb-1963540350.html

ФСБ показала, как Гершковича, Уилана и Кригера сажали в самолет в Москве

ФСБ показала, как Гершковича, Уилана и Кригера сажали в самолет в Москве - РИА Новости, 01.08.2024

ФСБ показала, как Гершковича, Уилана и Кригера сажали в самолет в Москве

ФСБ России обнародовала видеозапись посадки на борт самолета Специального летного отряда "Россия" в Москве Пола Уилана и Эвана Гершковича и Рико Кригера. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:33

2024-08-01T20:33

2024-08-01T23:57

россия

москва

эван гершкович

пол уилан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФСБ России обнародовала видеозапись посадки на борт самолета Специального летного отряда "Россия" в Москве Пола Уилана и Эвана Гершковича и Рико Кригера. На видео показано, как Кригера, Гершковича и Уилана выводят из автобуса в аэропорту и сажают на борт самолета СЛО "Россия". Гершкович, сидя в кресле салона, потирал затылок рукой и улыбался.

https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html

россия

москва

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2024

Наталья Макарова

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Посадка в самолет граждан, которые были помилованы и обменяны ФСБ опубликовала видео посадки в самолет перед вылетом в Турцию граждан, которые были помилованы президентом и обменяны на Запад. 2024-08-01T20:33 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, эван гершкович, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), обмен заключенными между россией и западом