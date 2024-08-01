https://ria.ru/20240801/fsb-1963538809.html
ФСБ опубликовала видео отправки из России бывших заключенных для обмена
ФСБ опубликовала видео отправки из России бывших заключенных для обмена - РИА Новости, 01.08.2024
ФСБ опубликовала видео отправки из России бывших заключенных для обмена
ФСБ опубликовала видео посадки в самолет перед вылетом в Турцию граждан, которые были помилованы президентом и обменяны на Запад. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:24
2024-08-01T20:24
2024-08-01T23:57
турция
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео посадки в самолет перед вылетом в Турцию граждан, которые были помилованы президентом и обменяны на Запад. Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Видео длится 47 секунд. На нем сотрудники ФСБ выводят помилованных граждан из автобуса и провожают их в самолет.
https://ria.ru/20240801/smi-1963489010.html
турция
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Посадка в самолет граждан, которые были помилованы и обменяны
ФСБ опубликовала видео посадки в самолет перед вылетом в Турцию граждан, которые были помилованы президентом и обменяны на Запад.
2024-08-01T20:24
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Турция, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
ФСБ опубликовала видео отправки из России бывших заключенных для обмена
ФСБ опубликовала видео посадки в самолет помилованных Путиным граждан для обмена