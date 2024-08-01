https://ria.ru/20240801/fsb-1963538809.html

ФСБ опубликовала видео отправки из России бывших заключенных для обмена

ФСБ опубликовала видео отправки из России бывших заключенных для обмена - РИА Новости, 01.08.2024

ФСБ опубликовала видео отправки из России бывших заключенных для обмена

ФСБ опубликовала видео посадки в самолет перед вылетом в Турцию граждан, которые были помилованы президентом и обменяны на Запад. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:24

2024-08-01T20:24

2024-08-01T23:57

турция

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео посадки в самолет перед вылетом в Турцию граждан, которые были помилованы президентом и обменяны на Запад. Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Видео длится 47 секунд. На нем сотрудники ФСБ выводят помилованных граждан из автобуса и провожают их в самолет.

https://ria.ru/20240801/smi-1963489010.html

турция

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Посадка в самолет граждан, которые были помилованы и обменяны ФСБ опубликовала видео посадки в самолет перед вылетом в Турцию граждан, которые были помилованы президентом и обменяны на Запад. 2024-08-01T20:24 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом