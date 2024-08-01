Рейтинг@Mail.ru
ФСБ опубликовала видео отправки из России бывших заключенных для обмена - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/fsb-1963538809.html
ФСБ опубликовала видео отправки из России бывших заключенных для обмена
ФСБ опубликовала видео отправки из России бывших заключенных для обмена - РИА Новости, 01.08.2024
ФСБ опубликовала видео отправки из России бывших заключенных для обмена
ФСБ опубликовала видео посадки в самолет перед вылетом в Турцию граждан, которые были помилованы президентом и обменяны на Запад. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:24
2024-08-01T23:57
турция
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
обмен заключенными между россией и западом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963537369_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a15e6d088dfad9d02aab4826c6b9ec1.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео посадки в самолет перед вылетом в Турцию граждан, которые были помилованы президентом и обменяны на Запад. Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Видео длится 47 секунд. На нем сотрудники ФСБ выводят помилованных граждан из автобуса и провожают их в самолет.
https://ria.ru/20240801/smi-1963489010.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Посадка в самолет граждан, которые были помилованы и обменяны
ФСБ опубликовала видео посадки в самолет перед вылетом в Турцию граждан, которые были помилованы президентом и обменяны на Запад.
2024-08-01T20:24
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963537369_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8db406b04998b12a11e0854535336820.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Турция, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
ФСБ опубликовала видео отправки из России бывших заключенных для обмена

ФСБ опубликовала видео посадки в самолет помилованных Путиным граждан для обмена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео посадки в самолет перед вылетом в Турцию граждан, которые были помилованы президентом и обменяны на Запад.
Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.
Видео длится 47 секунд. На нем сотрудники ФСБ выводят помилованных граждан из автобуса и провожают их в самолет.
Борт спецотряда Россия во время приземления в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Турции сообщили о крупнейшем за последние годы обмене заключенными
Вчера, 17:04
 
ТурцияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТООбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала