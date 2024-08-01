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В ФСБ раскрыли, почему стало возможным возвращение россиян
В ФСБ раскрыли, почему стало возможным возвращение россиян - РИА Новости, 01.08.2024
В ФСБ раскрыли, почему стало возможным возвращение россиян
Возвращение россиян на родину стало возможным благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:15
2024-08-01T20:15
2024-08-01T23:58
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Возвращение россиян на родину стало возможным благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. В спецслужбе сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "Их возвращение стало возможным благодаря планомерной и целенаправленной работе компетентных государственных ведомств, а также зарубежных партнеров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
В ФСБ раскрыли, почему стало возможным возвращение россиян
ФСБ: возвращение россиян на родину стало возможным благодаря планомерной работе