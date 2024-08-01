https://ria.ru/20240801/fsb-1963536862.html

В ФСБ раскрыли, почему стало возможным возвращение россиян

В ФСБ раскрыли, почему стало возможным возвращение россиян - РИА Новости, 01.08.2024

В ФСБ раскрыли, почему стало возможным возвращение россиян

Возвращение россиян на родину стало возможным благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:15

2024-08-01T20:15

2024-08-01T23:58

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Возвращение россиян на родину стало возможным благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. В спецслужбе сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "Их возвращение стало возможным благодаря планомерной и целенаправленной работе компетентных государственных ведомств, а также зарубежных партнеров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом