Из заключения в странах НАТО возвращены восемь россиян, заявили в ЦОС ФСБ
ЦОС ФСБ: на родину возвратили находившихся в заключении в странах НАТО 8 россиян
© AP PhotoБорт спецотряда "Россия" в аэропорту Анкары
© AP Photo
Борт спецотряда "Россия" в аэропорту Анкары
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На родину в результате обмена вернулись восемь граждан России, находившихся в заключении на Западе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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"Первого августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети", — сказали в ведомстве.
Кто вернулся в Россию
- Владислав Клюшин — экстрадирован из Швейцарии в США в декабре 2021 года, обвинялся в инсайдерской торговле ценными бумагами. Мужчине грозило до 50 лет тюрьмы.
- Артем и Анна Дульцевы — были задержаны в Любляне в декабре 2022-го по обвинениям в шпионаже (якобы занимались им под видом предпринимателей). Приговорены к году и семи месяцам тюрьмы.
- Павел Рубцов — был задержан в Польше по обвинениям в шпионаже в пользу России, работал журналистом.
- Вадим Конощенок — был экстрадирован в США из Эстонии, обвинялся в сговоре с целью обхода санкций, незаконных закупках для оборонного комплекса России и финансовых махинациях.
- Михаил Микушин — задержан в Норвегии осенью 2022 года, местные спецслужбы обвиняли его в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей.
- Роман Селезнев — похищен американскими спецслужбами на Мальдивах в 2014-м, был приговорен в США к 27 годам за кибермошенничество с убытками на 170 миллионов долларов.
- Вадим Соколов (Красиков) — приговорен к пожизненному заключению в Германии в декабре 2021 года по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был активным участником бандподполья на Северном Кавказе.
Как уточнил источник РИА Новости в компетентном ведомстве, многим из этих людей вменяли сотрудничество с российской разведкой, однако в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать.
Ожидалось, что на родину также вернется Александр Винник, которого в США обвинили в сговоре с целью отмывания денег. Тем не менее, как заявила РИА новости его мать Вера, ее сын в четверг позвонил из американской тюрьмы и сообщил, что его вычеркнули из списка на обмен без объяснения причин.
Из России высланы
- Пол Уилан;
- Кевин Лик;
- Эван Гершкович;
- Демури Воронин;
- Владимир Кара-Мурза*;
- Алсу Курмашева;
- Лилия Чанышева;
- Вадим Останин;
- Ксения Фадеева;
- Александра Скочиленко;
- Илья Яшин*;
- Андрей Пивоваров;
- Олег Орлов*.
Владимир Путин подписал указы об их помиловании для возвращения на родину находившихся в заключении за рубежом россиян, сообщается на сайте Кремля.
Подробности операции по обмену
Возвращающиеся в Россию граждане прежде всего пройдут полное медицинское обследование, сообщили в компетентном ведомстве. Там также уточнили, что при подготовке и проведении обмена все стороны полностью выполнили договоренности.
Россию покинули несколько осужденных за шпионаж и ряд россиян с двойным гражданством, заявил источник. При этом страны Запада проявили интерес к тем, кого за рубежом представляли как оппозицию. Собеседник агентства отметил, что этих людей в России осудили по ряду статей, включая госизмену и создание экстремистского сообщества, их вина полностью доказана.
В свою очередь, Кремль поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Там также выразили признательность странам, помогавшим в подготовке обмена.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.