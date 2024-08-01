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Из заключения в странах НАТО возвращены восемь россиян, заявили в ЦОС ФСБ - РИА Новости, 01.08.2024
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19:54 01.08.2024 (обновлено: 23:58 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/fsb-1963528801.html
Из заключения в странах НАТО возвращены восемь россиян, заявили в ЦОС ФСБ
Из заключения в странах НАТО возвращены восемь россиян, заявили в ЦОС ФСБ - РИА Новости, 01.08.2024
Из заключения в странах НАТО возвращены восемь россиян, заявили в ЦОС ФСБ
На родину в результате обмена вернулись восемь граждан России, находившихся в заключении на Западе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:54
2024-08-01T23:58
в мире
россия
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
анкара (провинция)
турция
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На родину в результате обмена вернулись восемь граждан России, находившихся в заключении на Западе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.&quot;Первого августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети&quot;, — сказали в ведомстве.Кто вернулся в РоссиюКак уточнил источник РИА Новости в компетентном ведомстве, многим из этих людей вменяли сотрудничество с российской разведкой, однако в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать.Ожидалось, что на родину также вернется Александр Винник, которого в США обвинили в сговоре с целью отмывания денег. Тем не менее, как заявила РИА новости его мать Вера, ее сын в четверг позвонил из американской тюрьмы и сообщил, что его вычеркнули из списка на обмен без объяснения причин.Из России высланыВладимир Путин подписал указы об их помиловании для возвращения на родину находившихся в заключении за рубежом россиян, сообщается на сайте Кремля.Подробности операции по обменуВозвращающиеся в Россию граждане прежде всего пройдут полное медицинское обследование, сообщили в компетентном ведомстве. Там также уточнили, что при подготовке и проведении обмена все стороны полностью выполнили договоренности.Россию покинули несколько осужденных за шпионаж и ряд россиян с двойным гражданством, заявил источник. При этом страны Запада проявили интерес к тем, кого за рубежом представляли как оппозицию. Собеседник агентства отметил, что этих людей в России осудили по ряду статей, включая госизмену и создание экстремистского сообщества, их вина полностью доказана.В свою очередь, Кремль поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Там также выразили признательность странам, помогавшим в подготовке обмена.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240801/obmen-1963565738.html
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россия
анкара (провинция)
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в мире, россия, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), анкара (провинция), турция, обмен заключенными между россией и западом
В мире, Россия, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Анкара (провинция), Турция, Обмен заключенными между Россией и Западом
Из заключения в странах НАТО возвращены восемь россиян, заявили в ЦОС ФСБ

ЦОС ФСБ: на родину возвратили находившихся в заключении в странах НАТО 8 россиян

© AP PhotoБорт спецотряда "Россия" в аэропорту Анкары
Борт спецотряда Россия в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo
Борт спецотряда "Россия" в аэропорту Анкары
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На родину в результате обмена вернулись восемь граждан России, находившихся в заключении на Западе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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"Первого августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети", — сказали в ведомстве.

Кто вернулся в Россию

  • Владислав Клюшин — экстрадирован из Швейцарии в США в декабре 2021 года, обвинялся в инсайдерской торговле ценными бумагами. Мужчине грозило до 50 лет тюрьмы.
  • Артем и Анна Дульцевы — были задержаны в Любляне в декабре 2022-го по обвинениям в шпионаже (якобы занимались им под видом предпринимателей). Приговорены к году и семи месяцам тюрьмы.
  • Павел Рубцов — был задержан в Польше по обвинениям в шпионаже в пользу России, работал журналистом.
  • Вадим Конощенок — был экстрадирован в США из Эстонии, обвинялся в сговоре с целью обхода санкций, незаконных закупках для оборонного комплекса России и финансовых махинациях.
  • Михаил Микушин — задержан в Норвегии осенью 2022 года, местные спецслужбы обвиняли его в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей.
  • Роман Селезнев — похищен американскими спецслужбами на Мальдивах в 2014-м, был приговорен в США к 27 годам за кибермошенничество с убытками на 170 миллионов долларов.
  • Вадим Соколов (Красиков) — приговорен к пожизненному заключению в Германии в декабре 2021 года по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был активным участником бандподполья на Северном Кавказе.
Как уточнил источник РИА Новости в компетентном ведомстве, многим из этих людей вменяли сотрудничество с российской разведкой, однако в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать.
Ожидалось, что на родину также вернется Александр Винник, которого в США обвинили в сговоре с целью отмывания денег. Тем не менее, как заявила РИА новости его мать Вера, ее сын в четверг позвонил из американской тюрьмы и сообщил, что его вычеркнули из списка на обмен без объяснения причин.

Из России высланы

  • Пол Уилан;
  • Кевин Лик;
  • Эван Гершкович;
  • Демури Воронин;
  • Владимир Кара-Мурза*;
  • Алсу Курмашева;
  • Лилия Чанышева;
  • Вадим Останин;
  • Ксения Фадеева;
  • Александра Скочиленко;
  • Илья Яшин*;
  • Андрей Пивоваров;
  • Олег Орлов*.
Владимир Путин подписал указы об их помиловании для возвращения на родину находившихся в заключении за рубежом россиян, сообщается на сайте Кремля.
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Подробности операции по обмену

Возвращающиеся в Россию граждане прежде всего пройдут полное медицинское обследование, сообщили в компетентном ведомстве. Там также уточнили, что при подготовке и проведении обмена все стороны полностью выполнили договоренности.
Россию покинули несколько осужденных за шпионаж и ряд россиян с двойным гражданством, заявил источник. При этом страны Запада проявили интерес к тем, кого за рубежом представляли как оппозицию. Собеседник агентства отметил, что этих людей в России осудили по ряду статей, включая госизмену и создание экстремистского сообщества, их вина полностью доказана.
В свою очередь, Кремль поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Там также выразили признательность странам, помогавшим в подготовке обмена.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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В миреРоссияНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Анкара (провинция)ТурцияОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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