https://ria.ru/20240801/fsb-1963528801.html

Из заключения в странах НАТО возвращены восемь россиян, заявили в ЦОС ФСБ

Из заключения в странах НАТО возвращены восемь россиян, заявили в ЦОС ФСБ - РИА Новости, 01.08.2024

Из заключения в странах НАТО возвращены восемь россиян, заявили в ЦОС ФСБ

На родину в результате обмена вернулись восемь граждан России, находившихся в заключении на Западе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T19:54

2024-08-01T19:54

2024-08-01T23:58

в мире

россия

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

анкара (провинция)

турция

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На родину в результате обмена вернулись восемь граждан России, находившихся в заключении на Западе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Первого августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети", — сказали в ведомстве.Кто вернулся в РоссиюКак уточнил источник РИА Новости в компетентном ведомстве, многим из этих людей вменяли сотрудничество с российской разведкой, однако в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать.Ожидалось, что на родину также вернется Александр Винник, которого в США обвинили в сговоре с целью отмывания денег. Тем не менее, как заявила РИА новости его мать Вера, ее сын в четверг позвонил из американской тюрьмы и сообщил, что его вычеркнули из списка на обмен без объяснения причин.Из России высланыВладимир Путин подписал указы об их помиловании для возвращения на родину находившихся в заключении за рубежом россиян, сообщается на сайте Кремля.Подробности операции по обменуВозвращающиеся в Россию граждане прежде всего пройдут полное медицинское обследование, сообщили в компетентном ведомстве. Там также уточнили, что при подготовке и проведении обмена все стороны полностью выполнили договоренности.Россию покинули несколько осужденных за шпионаж и ряд россиян с двойным гражданством, заявил источник. При этом страны Запада проявили интерес к тем, кого за рубежом представляли как оппозицию. Собеседник агентства отметил, что этих людей в России осудили по ряду статей, включая госизмену и создание экстремистского сообщества, их вина полностью доказана.В свою очередь, Кремль поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Там также выразили признательность странам, помогавшим в подготовке обмена.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240801/obmen-1963565738.html

https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html

россия

анкара (провинция)

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), анкара (провинция), турция, обмен заключенными между россией и западом