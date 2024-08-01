https://ria.ru/20240801/f-16-1963518303.html

"Многие осознали". В США оценили роль F-16 на Украине

"Многие осознали". В США оценили роль F-16 на Украине - РИА Новости, 01.08.2024

"Многие осознали". В США оценили роль F-16 на Украине

Появление истребителей F-16 на Украине не сыграет значительной роли в ходе конфликта, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:52

2024-08-01T18:52

2024-08-01T22:57

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Появление истребителей F-16 на Украине не сыграет значительной роли в ходе конфликта, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Многие на Западе теперь осознали, что F-16, введенные в бой, не значат абсолютно ничего. Это никогда не являлось чем-то действительно влияющим на траекторию войны", — сказал Шаффер.По его мнению, исход конфликта на Украине уже предельно ясен."Я стараюсь оценивать вещи так, как есть на самом деле, и неважно, как я отношусь к любой из сторон. Украина проигрывает, а Россия побеждает, и это лишь вопрос времени, когда украинская сторона рухнет", — считает Шаффер.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.

https://ria.ru/20240801/f-16-1963403105.html

https://ria.ru/20240801/f-16-1963350844.html

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