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"Многие осознали". В США оценили роль F-16 на Украине - РИА Новости, 01.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 01.08.2024 (обновлено: 22:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/f-16-1963518303.html
"Многие осознали". В США оценили роль F-16 на Украине
"Многие осознали". В США оценили роль F-16 на Украине - РИА Новости, 01.08.2024
"Многие осознали". В США оценили роль F-16 на Украине
Появление истребителей F-16 на Украине не сыграет значительной роли в ходе конфликта, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:52
2024-08-01T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
f-16
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Появление истребителей F-16 на Украине не сыграет значительной роли в ходе конфликта, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Многие на Западе теперь осознали, что F-16, введенные в бой, не значат абсолютно ничего. Это никогда не являлось чем-то действительно влияющим на траекторию войны", — сказал Шаффер.По его мнению, исход конфликта на Украине уже предельно ясен."Я стараюсь оценивать вещи так, как есть на самом деле, и неважно, как я отношусь к любой из сторон. Украина проигрывает, а Россия побеждает, и это лишь вопрос времени, когда украинская сторона рухнет", — считает Шаффер.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.
https://ria.ru/20240801/f-16-1963403105.html
https://ria.ru/20240801/f-16-1963350844.html
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в мире, украина, россия, сша, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, F-16
"Многие осознали". В США оценили роль F-16 на Украине

Шаффер: появление истребителей F-16 на Украине не значит абсолютно ничего

© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Появление истребителей F-16 на Украине не сыграет значительной роли в ходе конфликта, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Многие на Западе теперь осознали, что F-16, введенные в бой, не значат абсолютно ничего. Это никогда не являлось чем-то действительно влияющим на траекторию войны", — сказал Шаффер.
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Вчера, 12:30
По его мнению, исход конфликта на Украине уже предельно ясен.
"Я стараюсь оценивать вещи так, как есть на самом деле, и неважно, как я отношусь к любой из сторон. Украина проигрывает, а Россия побеждает, и это лишь вопрос времени, когда украинская сторона рухнет", — считает Шаффер.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.
В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАF-16
 
 
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