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Россия проведет заседание СБ ООН о решении по ракетам для F-16 для Киева
Россия проведет заседание СБ ООН о решении по ракетам для F-16 для Киева - РИА Новости, 01.08.2024
Россия проведет заседание СБ ООН о решении по ракетам для F-16 для Киева
Россия планирует провести в августе заседание в СБ ООН о решении США оснастить отправляемые на Украину истребители F-16 ракетами и другим современным оружием,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:48
2024-08-01T18:48
2024-08-01T18:48
россия
украина
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дмитрий полянский
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия планирует провести в августе заседание в СБ ООН о решении США оснастить отправляемые на Украину истребители F-16 ракетами и другим современным оружием, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Я думаю, что мы в августе такое заседание обязательно проведем. Здесь нет какой-то срочности, потому что информация поступает и уточняется каждый день, к нему надо хорошо подготовиться. Плюс мы традиционно отвечаем западным странам на запросы заседаний по Украине. Сюрпризов здесь, я думаю, не будет. Они запросят заседание, и мы на него ответим и обязательно эту тему мы поднимем", - сказал Полянский в ходе брифинга, организованного медиагруппой "Россия сегодня". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, сша, дмитрий полянский, оон, нато, f-16
Россия, Украина, США, Дмитрий Полянский, ООН, НАТО, F-16
Россия проведет заседание СБ ООН о решении по ракетам для F-16 для Киева
Россия проведет заседание СБ ООН о решении оснастить F-16 для Киева ракетами