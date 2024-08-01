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Поставки F-16 Киеву сильно не повлияют на ситуацию на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 01.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 01.08.2024 (обновлено: 12:42 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/f-16-1963403105.html
Поставки F-16 Киеву сильно не повлияют на ситуацию на фронте, заявил Песков
Поставки F-16 Киеву сильно не повлияют на ситуацию на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 01.08.2024
Поставки F-16 Киеву сильно не повлияют на ситуацию на фронте, заявил Песков
Поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:30
2024-08-01T12:42
специальная военная операция на украине
киев
f-16
россия
дмитрий песков
в мире
украина
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Позже британская газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО."Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, ждет ли Кремль, что поставки истребителей повлияют на баланс сил.На вопрос, будет ли РФ предлагать вознаграждение за уничтожение F-16, Песков ответил: "Вознаграждения, если я не ошибаюсь, уже были предложены".Песков добавил, что киевский режим должен отдавать себе отчет в том, что, несмотря на поступление истребителей F-16, у него нет "волшебной таблетки"."Здесь нет волшебной таблетки, здесь нет никакой панацеи. Никакой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима, и они должны в этом отдавать себе отчет", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов об истребителях.
https://ria.ru/20240801/istrebiteli-1963386705.html
https://ria.ru/20240731/ukraina-1963307483.html
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киев, f-16, россия, дмитрий песков, в мире, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, F-16, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Украина, НАТО
Поставки F-16 Киеву сильно не повлияют на ситуацию на фронте, заявил Песков

Песков: поставки F-16 Киеву сильно не повлияют на ситуацию, их будут уничтожать

© AP Photo / Aijaz RahiИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Aijaz Rahi
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Позже британская газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
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"Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, ждет ли Кремль, что поставки истребителей повлияют на баланс сил.
На вопрос, будет ли РФ предлагать вознаграждение за уничтожение F-16, Песков ответил: "Вознаграждения, если я не ошибаюсь, уже были предложены".
Песков добавил, что киевский режим должен отдавать себе отчет в том, что, несмотря на поступление истребителей F-16, у него нет "волшебной таблетки".
"Здесь нет волшебной таблетки, здесь нет никакой панацеи. Никакой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима, и они должны в этом отдавать себе отчет", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов об истребителях.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевF-16РоссияДмитрий ПесковВ миреУкраинаНАТО
 
 
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