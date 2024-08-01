https://ria.ru/20240801/f-16-1963403105.html

Поставки F-16 Киеву сильно не повлияют на ситуацию на фронте, заявил Песков

Поставки F-16 Киеву сильно не повлияют на ситуацию на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 01.08.2024

Поставки F-16 Киеву сильно не повлияют на ситуацию на фронте, заявил Песков

Поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:30

2024-08-01T12:30

2024-08-01T12:42

специальная военная операция на украине

киев

f-16

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Позже британская газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО."Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, ждет ли Кремль, что поставки истребителей повлияют на баланс сил.На вопрос, будет ли РФ предлагать вознаграждение за уничтожение F-16, Песков ответил: "Вознаграждения, если я не ошибаюсь, уже были предложены".Песков добавил, что киевский режим должен отдавать себе отчет в том, что, несмотря на поступление истребителей F-16, у него нет "волшебной таблетки"."Здесь нет волшебной таблетки, здесь нет никакой панацеи. Никакой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима, и они должны в этом отдавать себе отчет", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов об истребителях.

https://ria.ru/20240801/istrebiteli-1963386705.html

https://ria.ru/20240731/ukraina-1963307483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, f-16, россия, дмитрий песков, в мире, украина, нато