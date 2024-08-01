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В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине

В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине - РИА Новости, 01.08.2024

В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине

Третий этап учения нестратегических ядерных сил – это ответ России на появление F-16 на Украине, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:47

2024-08-01T08:47

2024-08-01T08:47

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Третий этап учения нестратегических ядерных сил – это ответ России на появление F-16 на Украине, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."Действие: первые произведенные американцами истребители F-16 прибыли на Украину, как сообщает Bloomberg. Ответ: Россия начинает третий этап учения нестратегических ядерных сил", — пишет эксперт.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph при этом сообщила, что украинцы совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.В МИД заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20240731/ritter-1963218224.html

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украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, f-16, в мире, политика