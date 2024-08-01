https://ria.ru/20240801/f-16-1963350844.html
В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине
В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине - РИА Новости, 01.08.2024
В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине
Третий этап учения нестратегических ядерных сил – это ответ России на появление F-16 на Украине, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:47
2024-08-01T08:47
2024-08-01T08:47
украина
россия
сша
министерство обороны сша
нато
f-16
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922130170_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_a0ed94ef3a38133400262a8ed85e108a.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Третий этап учения нестратегических ядерных сил – это ответ России на появление F-16 на Украине, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."Действие: первые произведенные американцами истребители F-16 прибыли на Украину, как сообщает Bloomberg. Ответ: Россия начинает третий этап учения нестратегических ядерных сил", — пишет эксперт.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph при этом сообщила, что украинцы совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.В МИД заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240731/ritter-1963218224.html
https://ria.ru/20240731/idnes-1963204638.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922130170_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_dbb229a4037ff052dab7a7861edeb32a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, f-16, в мире, политика
Украина, Россия, США, Министерство обороны США, НАТО, F-16, В мире, Политика
В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине
Макгрегор назвал ядерные учения России ответом на появление F-16 на Украине