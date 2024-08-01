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В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине - РИА Новости, 01.08.2024
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08:47 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/f-16-1963350844.html
В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине
В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине - РИА Новости, 01.08.2024
В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине
Третий этап учения нестратегических ядерных сил – это ответ России на появление F-16 на Украине, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:47
2024-08-01T08:47
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Третий этап учения нестратегических ядерных сил – это ответ России на появление F-16 на Украине, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."Действие: первые произведенные американцами истребители F-16 прибыли на Украину, как сообщает Bloomberg. Ответ: Россия начинает третий этап учения нестратегических ядерных сил", — пишет эксперт.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph при этом сообщила, что украинцы совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.В МИД заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240731/ritter-1963218224.html
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украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, f-16, в мире, политика
Украина, Россия, США, Министерство обороны США, НАТО, F-16, В мире, Политика
В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине

Макгрегор назвал ядерные учения России ответом на появление F-16 на Украине

© Public domainF-16 с двумя ADM-160 MALD
F-16 с двумя ADM-160 MALD - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Public domain
F-16 с двумя ADM-160 MALD. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Третий этап учения нестратегических ядерных сил – это ответ России на появление F-16 на Украине, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«
"Действие: первые произведенные американцами истребители F-16 прибыли на Украину, как сообщает Bloomberg. Ответ: Россия начинает третий этап учения нестратегических ядерных сил", — пишет эксперт.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
"Гибнуть до последнего человека". В США резко высказались об Украине
Вчера, 15:43
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph при этом сообщила, что украинцы совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
В МИД заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
СМИ рассказали о критической ситуации для ВСУ на важном участке фронта
Вчера, 14:58
 
УкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТОF-16В миреПолитика
 
 
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