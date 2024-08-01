https://ria.ru/20240801/estoniya-1963409466.html

Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией - РИА Новости, 01.08.2024

Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с РФ, сообщил в четверг министр иностранных дел страны Маргус Цахна. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:57

2024-08-01T12:57

2024-08-01T13:07

эстония

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896071851_0:73:1412:867_1920x0_80_0_0_b5740a12541348d3e5f5cbd054406a21.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с РФ, сообщил в четверг министр иностранных дел страны Маргус Цахна."С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше гарантировать, что мы не снабжаем российскую военную машину и не помогаем агрессору уклоняться от санкций", - написал министр в соцсети Х.Телерадиовещательная компания ERR ранее сообщала, что Эстония будет применять вместо выборочного полный таможенный контроль людей и грузов, пересекающих границу в сторону России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240717/estonija-1960354854.html

https://ria.ru/20240723/podderzhka-1961563328.html

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

эстония, россия, в мире