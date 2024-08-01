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Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией - РИА Новости, 01.08.2024
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12:57 01.08.2024 (обновлено: 13:07 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/estoniya-1963409466.html
Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией
Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией - РИА Новости, 01.08.2024
Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией
Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с РФ, сообщил в четверг министр иностранных дел страны Маргус Цахна. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:57
2024-08-01T13:07
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с РФ, сообщил в четверг министр иностранных дел страны Маргус Цахна."С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше гарантировать, что мы не снабжаем российскую военную машину и не помогаем агрессору уклоняться от санкций", - написал министр в соцсети Х.Телерадиовещательная компания ERR ранее сообщала, что Эстония будет применять вместо выборочного полный таможенный контроль людей и грузов, пересекающих границу в сторону России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240717/estonija-1960354854.html
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96
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эстония, россия, в мире
Эстония, Россия, В мире
Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с Россией

© Фото : PPA / Reelika RiimandПограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России
Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : PPA / Reelika Riimand
Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с РФ, сообщил в четверг министр иностранных дел страны Маргус Цахна.
"С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше гарантировать, что мы не снабжаем российскую военную машину и не помогаем агрессору уклоняться от санкций", - написал министр в соцсети Х.
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Телерадиовещательная компания ERR ранее сообщала, что Эстония будет применять вместо выборочного полный таможенный контроль людей и грузов, пересекающих границу в сторону России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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