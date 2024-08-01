СМИ: Эстония введет полный таможенный контроль для выезжающих в Россию
ERR: Эстония будет применять полный таможенный контроль к выезжающим в Россию
Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Эстония будет применять вместо выборочного полный таможенный контроль людей и грузов, пересекающих границу в сторону России, сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на план, разработанный минфином и МВД прибалтийской республики.
"Правительство ознакомилось в четверг с разработанным министерством финансов и министерством внутренних дел планом, который предусматривает постепенный переход к полному таможенному контролю всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России", - говорится в сообщении.
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Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что решение связано с "попытками несоблюдения санкций" и "перевозки запрещенных товаров" на границах страны. "Применением полного контроля (вывозимых) товаров мы усложним уклонение от санкций и действия России по снабжению ее военной машины", - заявил эстонский премьер.
По информации ERR, в правительстве заявили, что мера увеличит время пересечения границы, а число людей, пересекающих границу, вероятно, сократится.
В начале июля местное издание Postimees писало, что власти Эстонии усилят надзор за перемещениями на границе с Россией товаров, попадающих под санкции ЕС, контроль, основанный на оценке рисков, заменят на полный досмотр грузов и автомобилей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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