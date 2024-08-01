В офисе Зеленского снова заявили о необходимости завершения конфликта
Глава офиса Зеленского Ермак: нужно завершить конфликт как можно скорее
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о необходимости скорейшего завершения украинского конфликта, выразив ожидание, что вторая конференция по Украине, которая может пройти в этом году, проложит путь к прекращению боевых действий.
В последние дни представители киевского режима все чаще стали говорить о возможных переговорах и завершении конфликта, хотя раньше категорически выступали против этого.
"Самое важное ожидание от второго саммита - это формирование основных предпосылок для прекращения боевых действий... Нам нужно завершить эту войну как можно скорее для достижения справедливого мира", - заявил Ермак в интервью агентству Блумберг.
По его словам, встреча может состояться в одной из стран Глобального Юга, возможно, на Ближнем Востоке. Он также считает очень важным привлечение к участию во встрече Китая, поскольку, по его мнению, эта страна способна "влиять на Россию".
На этой неделе Зеленский в интервью французской газете Monde сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос должен решаться народом Украины на референдуме и что это очень сложный вопрос.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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