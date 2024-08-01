https://ria.ru/20240801/eksport-1963338503.html

Экспорт товаров АПК из России за время продэмбарго вырос в 2,7 раза

Экспорт товаров АПК из России за время продэмбарго вырос в 2,7 раза - РИА Новости, 01.08.2024

Экспорт товаров АПК из России за время продэмбарго вырос в 2,7 раза

Россия за время действия эмбарго на поставки продовольствия с Запада в 2,7 раза нарастила экспорт товаров агропромышленного комплекса (АПК), выяснило РИА... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T05:04

2024-08-01T05:04

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия за время действия эмбарго на поставки продовольствия с Запада в 2,7 раза нарастила экспорт товаров агропромышленного комплекса (АПК), выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade.Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции — в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Москва неоднократно продлевала срок действия ответных мер, последний раз: — в октябре прошлого года.По итогам 2013 года Россия поставила на экспорт товаров АПК на 16,2 миллиарда долларов, по итогам 2014 года — на 19 миллиардов. В 2015 году показатель снизился до 16,2 миллиарда, но после этого объемы экспорта только увеличивались.В 2023 году, как заявляла в феврале тогда еще первый замминистра сельского хозяйства России, а ныне глава ведомства Оксана Лут, экспорт товаров АПК из России составил не менее 43,5 миллиарда долларов. При этом в объеме ВВП страны за прошлый год, который, по данным Росстата, составил 172,148 триллиона рублей (2,031 триллиона долларов по среднегодовому курсу). Таким образом доля, приходящаяся на поставки продовольствия другим странам, впервые превысила 2%, достигнув 2,14%, что в три раза больше, чем в 2013 году.Наибольшая доля в поставках пришлась на злаковые (65,8% экспорта АПК), корма для животных (12,4%), а также жиры и масла (8,1%). Все предыдущие годы в тройке основных товаров были злаки, морепродукты и жиры с маслами.

https://ria.ru/20240606/agroproduktsiya-1951037918.html

https://ria.ru/20240708/akra-1958118739.html

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экономика, россия, сша, канада, оксана лут, оон, евросоюз, федеральная служба государственной статистики (росстат)