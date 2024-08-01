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Эксперт прокомментировал передачу Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 01.08.2024
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10:10 01.08.2024 (обновлено: 10:38 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/ekspert-1963363860.html
Эксперт прокомментировал передачу Украине истребителей F-16
Эксперт прокомментировал передачу Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 01.08.2024
Эксперт прокомментировал передачу Украине истребителей F-16
Переданные Киеву истребители F-16, как возможные носители дальнобойного, в том числе и ядерного оружия, представляют угрозу, к которой нужно относиться... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:10
2024-08-01T10:38
украина
россия
сша
сергей горбачев
сергей лавров
нато
снг
f-16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Переданные Киеву истребители F-16, как возможные носители дальнобойного, в том числе и ядерного оружия, представляют угрозу, к которой нужно относиться серьезно, заявил РИА Новости капитан 1 ранга запаса, исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. "Что касается угроз, которые они несут. Прежде всего, сам факт того, что они могут быть носителем ядерного оружия, имеющая девять точек подвески – это уже показатель того, насколько опасна эта машина. Одновременно с этим Вашингтоном принято решение, что F-16 будет снабжаться широким спектром боеприпасов. Это не только ракеты, работающие в ближней зоне, в том числе ПВО, но и ракеты, которые могут достигать глубины нашей территории", - сказал Горбачев. Он отметил, что порядка 50 истребителей, которые Украина может получить от разных стран, – это немалое количество, а в случае начала применения авиации боевые потери будут восполняться скрытно из состава вооруженных сил государств НАТО, в том числе это касается летчиков. "Главное – начать, обозначиться, а далее все это раскручивать. К этому нужно относиться серьезно, перелома в ходе СВО они, конечно, не достигнут, но доставят много неприятностей. Многое будет зависеть от того, как события будут развиваться в дальнейшем. Переброска вооруженных сил НАТО в страны Восточной Европы, модернизация портов и аэродромов – все говорит о том, что они, прикрываясь лозунгом о защите от русской угрозы, создают эту угрозу для нас. Это реализация курса НАТО и Запада во главе США – продолжение и затягивание конфликта", - пояснил Горбачев. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960615541.html
https://ria.ru/20240801/ukraina-1963326410.html
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украина, россия, сша, сергей горбачев, сергей лавров, нато, снг, f-16
Украина, Россия, США, Сергей Горбачев, Сергей Лавров, НАТО, СНГ, F-16
Эксперт прокомментировал передачу Украине истребителей F-16

Эксперт Горбачев: переданные Украине истребители F-16 представляют угрозу

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Переданные Киеву истребители F-16, как возможные носители дальнобойного, в том числе и ядерного оружия, представляют угрозу, к которой нужно относиться серьезно, заявил РИА Новости капитан 1 ранга запаса, исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
«
"Что касается угроз, которые они несут. Прежде всего, сам факт того, что они могут быть носителем ядерного оружия, имеющая девять точек подвески – это уже показатель того, насколько опасна эта машина. Одновременно с этим Вашингтоном принято решение, что F-16 будет снабжаться широким спектром боеприпасов. Это не только ракеты, работающие в ближней зоне, в том числе ПВО, но и ракеты, которые могут достигать глубины нашей территории", - сказал Горбачев.
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Он отметил, что порядка 50 истребителей, которые Украина может получить от разных стран, – это немалое количество, а в случае начала применения авиации боевые потери будут восполняться скрытно из состава вооруженных сил государств НАТО, в том числе это касается летчиков.
"Главное – начать, обозначиться, а далее все это раскручивать. К этому нужно относиться серьезно, перелома в ходе СВО они, конечно, не достигнут, но доставят много неприятностей. Многое будет зависеть от того, как события будут развиваться в дальнейшем. Переброска вооруженных сил НАТО в страны Восточной Европы, модернизация портов и аэродромов – все говорит о том, что они, прикрываясь лозунгом о защите от русской угрозы, создают эту угрозу для нас. Это реализация курса НАТО и Запада во главе США – продолжение и затягивание конфликта", - пояснил Горбачев.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияСШАСергей ГорбачевСергей ЛавровНАТОСНГF-16
 
 
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