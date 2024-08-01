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Автоэксперт спрогнозировал подорожание иномарок в августе
Автоэксперт спрогнозировал подорожание иномарок в августе - РИА Новости, 01.08.2024
Автоэксперт спрогнозировал подорожание иномарок в августе
Новые легковые автомобили зарубежных брендов, которые импортируются в Россию, начнут постепенно дорожать в августе, но рост будет незначительным, а также... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T06:33
2024-08-01T06:33
2024-08-01T06:33
экономика
авто
россия
максим кадаков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новые легковые автомобили зарубежных брендов, которые импортируются в Россию, начнут постепенно дорожать в августе, но рост будет незначительным, а также затронет не все модели и комплектации, поделился с РИА Новости прогнозом автоэксперт Максим Кадаков. По его словам, именно в августе начнется тенденция пересмотра ценников на иномарки из-за ожидаемого роста утилизационного сбора с 1 октября, а до конца года рост может составить 10% (на зарубежные машины массового сегмента). "Всё очень неоднозначно, потому что каждая компания сейчас действует исходя из ситуации, которая есть: у кого-то есть запасы автомобилей, у кого-то нет. Я думаю, что с августа потихонечку начнут превентивно вкладывать утильсбор в цену машины. Но не весь, а постепенно. Полагаю, будут даже разбивать его по разным комплектациям. Например, цену на базовую версию сохранить, а на комплектацию повыше - накинуть", - отметил эксперт. То есть чем дороже машины, тем больше может быть повышение, а чем дешевле, тем меньше, чтобы не отпугивать покупателей, которые приходят за базовой машиной, пояснил он. "Реально мы почувствуем изменение цен ближе к декабрю. Тенденция начнется в августе, а до конца года эта цифра может вырасти на 10% (на массовые легковые иномарки). В новых партиях поставляемых машин практически весь утильсбор будет включен в стоимость иномарок", - добавил Кадаков. В июле Минпромторг предложил ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили в РФ до 2030 года включительно: для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов они могут быть увеличены на 70-85% с текущего года, а затем ежегодно на 10-20%. При этом в министерстве отмечают, что на стоимость автомобилей российского производства мера никак не повлияет, а применительно к иномаркам может способствовать принятию инвестиционных решений по локализации производства.
https://ria.ru/20240322/avtomobil-1934823029.html
https://ria.ru/20230926/tseny-1898620593.html
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экономика, авто, россия, максим кадаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Максим Кадаков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Автоэксперт спрогнозировал подорожание иномарок в августе
Эксперт Кадаков: иномарки зарубежных брендов начнут дорожать в августе
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новые легковые автомобили зарубежных брендов, которые импортируются в Россию, начнут постепенно дорожать в августе, но рост будет незначительным, а также затронет не все модели и комплектации, поделился с РИА Новости прогнозом автоэксперт Максим Кадаков.
По его словам, именно в августе начнется тенденция пересмотра ценников на иномарки из-за ожидаемого роста утилизационного сбора с 1 октября, а до конца года рост может составить 10% (на зарубежные машины массового сегмента).
«
"Всё очень неоднозначно, потому что каждая компания сейчас действует исходя из ситуации, которая есть: у кого-то есть запасы автомобилей, у кого-то нет. Я думаю, что с августа потихонечку начнут превентивно вкладывать утильсбор в цену машины. Но не весь, а постепенно. Полагаю, будут даже разбивать его по разным комплектациям. Например, цену на базовую версию сохранить, а на комплектацию повыше - накинуть", - отметил эксперт.
То есть чем дороже машины, тем больше может быть повышение, а чем дешевле, тем меньше, чтобы не отпугивать покупателей, которые приходят за базовой машиной, пояснил он.
"Реально мы почувствуем изменение цен ближе к декабрю. Тенденция начнется в августе, а до конца года эта цифра может вырасти на 10% (на массовые легковые иномарки). В новых партиях поставляемых машин практически весь утильсбор будет включен в стоимость иномарок", - добавил Кадаков.
В июле Минпромторг
предложил ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили в РФ до 2030 года включительно: для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов они могут быть увеличены на 70-85% с текущего года, а затем ежегодно на 10-20%. При этом в министерстве отмечают, что на стоимость автомобилей российского производства мера никак не повлияет, а применительно к иномаркам может способствовать принятию инвестиционных решений по локализации производства.