https://ria.ru/20240801/ekspert-1963342648.html

Автоэксперт спрогнозировал подорожание иномарок в августе

Автоэксперт спрогнозировал подорожание иномарок в августе - РИА Новости, 01.08.2024

Автоэксперт спрогнозировал подорожание иномарок в августе

Новые легковые автомобили зарубежных брендов, которые импортируются в Россию, начнут постепенно дорожать в августе, но рост будет незначительным, а также... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T06:33

2024-08-01T06:33

2024-08-01T06:33

экономика

авто

россия

максим кадаков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922910505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a4ece85aba5d16eac6c1a7f3b0ba718.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новые легковые автомобили зарубежных брендов, которые импортируются в Россию, начнут постепенно дорожать в августе, но рост будет незначительным, а также затронет не все модели и комплектации, поделился с РИА Новости прогнозом автоэксперт Максим Кадаков. По его словам, именно в августе начнется тенденция пересмотра ценников на иномарки из-за ожидаемого роста утилизационного сбора с 1 октября, а до конца года рост может составить 10% (на зарубежные машины массового сегмента). "Всё очень неоднозначно, потому что каждая компания сейчас действует исходя из ситуации, которая есть: у кого-то есть запасы автомобилей, у кого-то нет. Я думаю, что с августа потихонечку начнут превентивно вкладывать утильсбор в цену машины. Но не весь, а постепенно. Полагаю, будут даже разбивать его по разным комплектациям. Например, цену на базовую версию сохранить, а на комплектацию повыше - накинуть", - отметил эксперт. То есть чем дороже машины, тем больше может быть повышение, а чем дешевле, тем меньше, чтобы не отпугивать покупателей, которые приходят за базовой машиной, пояснил он. "Реально мы почувствуем изменение цен ближе к декабрю. Тенденция начнется в августе, а до конца года эта цифра может вырасти на 10% (на массовые легковые иномарки). В новых партиях поставляемых машин практически весь утильсбор будет включен в стоимость иномарок", - добавил Кадаков. В июле Минпромторг предложил ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили в РФ до 2030 года включительно: для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов они могут быть увеличены на 70-85% с текущего года, а затем ежегодно на 10-20%. При этом в министерстве отмечают, что на стоимость автомобилей российского производства мера никак не повлияет, а применительно к иномаркам может способствовать принятию инвестиционных решений по локализации производства.

https://ria.ru/20240322/avtomobil-1934823029.html

https://ria.ru/20230926/tseny-1898620593.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, максим кадаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)