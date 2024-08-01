https://ria.ru/20240801/ekspert-1963330663.html
Эксперт рассказала, в каких случаях перестают выплачивать пенсию
Эксперт рассказала, в каких случаях перестают выплачивать пенсию - РИА Новости, 01.08.2024
Эксперт рассказала, в каких случаях перестают выплачивать пенсию
Социальный фонд прекращает выплату пенсий, если человек умер или признан безвестно отсутствующим, при утрате права на получение пенсии и в других случаях,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T02:18
2024-08-01T02:18
2024-08-01T07:25
общество
фатима дзгоева
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Социальный фонд прекращает выплату пенсий, если человек умер или признан безвестно отсутствующим, при утрате права на получение пенсии и в других случаях, рассказала РИА Новости доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. "Прекращение выплаты пенсий возможно, например, в случае смерти пенсионера, либо в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим; истечения шести месяцев со дня приостановления выплаты страховой пенсии (в случаях неполучения пенсии)", - сказала Дзгоева. Она добавила, что к таким случаям относится также утрата пенсионером права на назначенную пенсию, аннулирование вида на жительство пенсионеру – иностранному гражданину или лицу без гражданства, отказ пенсионера от получения пенсии и в некоторых других случаях. "В случае устранения обстоятельств, послуживших причиной прекращения выплаты пенсии, она может быть восстановлена. Например, в случае отмены решения суда об объявлении пенсионера умершим; при подаче пенсионером заявления о восстановлении выплаты страховой пенсии после отказа от ее получения", - объяснила эксперт.
https://ria.ru/20231002/pensiya-1899812219.html
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общество, фатима дзгоева, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Фатима Дзгоева, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт рассказала, в каких случаях перестают выплачивать пенсию
Доцент Дзгоева: пенсии перестают платить в случае смерти и отмены гражданства
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Социальный фонд прекращает выплату пенсий, если человек умер или признан безвестно отсутствующим, при утрате права на получение пенсии и в других случаях, рассказала РИА Новости доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.
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"Прекращение выплаты пенсий возможно, например, в случае смерти пенсионера, либо в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим; истечения шести месяцев со дня приостановления выплаты страховой пенсии (в случаях неполучения пенсии)", - сказала Дзгоева.
Она добавила, что к таким случаям относится также утрата пенсионером права на назначенную пенсию, аннулирование вида на жительство пенсионеру – иностранному гражданину или лицу без гражданства, отказ пенсионера от получения пенсии и в некоторых других случаях.
"В случае устранения обстоятельств, послуживших причиной прекращения выплаты пенсии, она может быть восстановлена. Например, в случае отмены решения суда об объявлении пенсионера умершим; при подаче пенсионером заявления о восстановлении выплаты страховой пенсии после отказа от ее получения", - объяснила эксперт.