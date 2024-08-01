Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ ракетами "Вихрь"
Минобороны: вертолет Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ ракетами С-8 и "Вихрь"
© Минобороны РФЭкипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту в зоне ответственности группировки войск "Восток"
© Минобороны РФ
Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту в зоне ответственности группировки войск "Восток"
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
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"Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам", - говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Работаем чаще всего в паре, К-52М и Ми-28. Получили задачу, взяли координаты, вышли в район цели, нанесли авиационный удар по площадному ориентиру", - приводит ведомство слова командира вертолета Ка-52м Виктора.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, уточнили в МО РФ.
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