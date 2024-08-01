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Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ ракетами "Вихрь" - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 01.08.2024 (обновлено: 12:01 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/ekipazh-1963338995.html
Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ ракетами "Вихрь"
Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ ракетами "Вихрь" - РИА Новости, 01.08.2024
Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ ракетами "Вихрь"
Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту в зоне ответственности группировки РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:11
2024-08-01T12:01
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ми-28
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Работаем чаще всего в паре, К-52М и Ми-28. Получили задачу, взяли координаты, вышли в район цели, нанесли авиационный удар по площадному ориентиру", - приводит ведомство слова командира вертолета Ка-52м Виктора. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922565807.html
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безопасность, россия, ми-28, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ми-28, Ка-52 "Аллигатор"
Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ ракетами "Вихрь"

Минобороны: вертолет Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ ракетами С-8 и "Вихрь"

© Минобороны РФЭкипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту в зоне ответственности группировки войск "Восток"
Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту в зоне ответственности группировки войск Восток - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Минобороны РФ
Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту в зоне ответственности группировки войск "Восток"
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
«
"Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам", - говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Работаем чаще всего в паре, К-52М и Ми-28. Получили задачу, взяли координаты, вышли в район цели, нанесли авиационный удар по площадному ориентиру", - приводит ведомство слова командира вертолета Ка-52м Виктора.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, уточнили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМи-28Ка-52 "Аллигатор"
 
 
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