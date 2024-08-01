https://ria.ru/20240801/ekipazh-1963338995.html

Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ ракетами "Вихрь"

Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ ракетами "Вихрь" - РИА Новости, 01.08.2024

Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ ракетами "Вихрь"

Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту в зоне ответственности группировки РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T05:11

2024-08-01T05:11

2024-08-01T12:01

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ми-28

ка-52 "аллигатор"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963391259_1:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_4f5751bb4fccaf215e204850ad739e1a.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экипаж российской армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Работаем чаще всего в паре, К-52М и Ми-28. Получили задачу, взяли координаты, вышли в район цели, нанесли авиационный удар по площадному ориентиру", - приводит ведомство слова командира вертолета Ка-52м Виктора. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922565807.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, ми-28, ка-52 "аллигатор"