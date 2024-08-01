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Ефимов: мостовой переход на "Текстильщиках" готов почти наполовину - РИА Новости, 01.08.2024
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14:16 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/efimov-1963431973.html
Ефимов: мостовой переход на "Текстильщиках" готов почти наполовину
Ефимов: мостовой переход на "Текстильщиках" готов почти наполовину - РИА Новости, 01.08.2024
Ефимов: мостовой переход на "Текстильщиках" готов почти наполовину
Мостовой переход между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) и Таганско-Краснопресненской линии московского метро выполнен почти на 50%, заявил РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:16
2024-08-01T14:16
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
рафик загрутдинов
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мостовой переход между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) и Таганско-Краснопресненской линии московского метро выполнен почти на 50%, заявил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, для пассажиров смонтируют по четыре эскалатора, а также лифт, которые обеспечит передвижение маломобильных групп населения. Эскалаторы свяжут вестибюль с наземным мостовым переходом, который пройдет над железной дорогой и соединит две станции."Специалисты уже завершили установку металлического пролетного строения и приступили к монтажу эскалаторного оборудования. Кроме того, готовы металлоконструкции кровли, в ходе работ смонтировано более 31 тонны металла. На текущий момент мостовой переход готов на 48%", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, протяженность мостового перехода достигнет 140 метров. Завершение работ намечено на конец 2024 года.На территории вблизи станции завершают возведение перехватывающей парковки."Предусмотрено 81 машино-место, в том числе десять из них предназначены для маломобильных групп населения. Интеграция парковки в инфраструктуру метрополитена позволит обеспечить комфортную пересадку жителей между личным и городским транспортом", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.В нем добавляется, что с момента начала работ на объекте прошло 12 выездных проверок.
https://ria.ru/20240801/efimov-1963313592.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , рафик загрутдинов, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Рафик Загрутдинов, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: мостовой переход на "Текстильщиках" готов почти наполовину

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мостовой переход между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) и Таганско-Краснопресненской линии московского метро выполнен почти на 50%, заявил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, для пассажиров смонтируют по четыре эскалатора, а также лифт, которые обеспечит передвижение маломобильных групп населения. Эскалаторы свяжут вестибюль с наземным мостовым переходом, который пройдет над железной дорогой и соединит две станции.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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"Специалисты уже завершили установку металлического пролетного строения и приступили к монтажу эскалаторного оборудования. Кроме того, готовы металлоконструкции кровли, в ходе работ смонтировано более 31 тонны металла. На текущий момент мостовой переход готов на 48%", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
По его словам, протяженность мостового перехода достигнет 140 метров. Завершение работ намечено на конец 2024 года.
На территории вблизи станции завершают возведение перехватывающей парковки.
"Предусмотрено 81 машино-место, в том числе десять из них предназначены для маломобильных групп населения. Интеграция парковки в инфраструктуру метрополитена позволит обеспечить комфортную пересадку жителей между личным и городским транспортом", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
В нем добавляется, что с момента начала работ на объекте прошло 12 выездных проверок.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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