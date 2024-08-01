https://ria.ru/20240801/efimov-1963431973.html

Ефимов: мостовой переход на "Текстильщиках" готов почти наполовину

Ефимов: мостовой переход на "Текстильщиках" готов почти наполовину - РИА Новости, 01.08.2024

Ефимов: мостовой переход на "Текстильщиках" готов почти наполовину

Мостовой переход между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) и Таганско-Краснопресненской линии московского метро выполнен почти на 50%, заявил РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:16

2024-08-01T14:16

2024-08-01T14:16

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

рафик загрутдинов

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мостовой переход между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) и Таганско-Краснопресненской линии московского метро выполнен почти на 50%, заявил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, для пассажиров смонтируют по четыре эскалатора, а также лифт, которые обеспечит передвижение маломобильных групп населения. Эскалаторы свяжут вестибюль с наземным мостовым переходом, который пройдет над железной дорогой и соединит две станции."Специалисты уже завершили установку металлического пролетного строения и приступили к монтажу эскалаторного оборудования. Кроме того, готовы металлоконструкции кровли, в ходе работ смонтировано более 31 тонны металла. На текущий момент мостовой переход готов на 48%", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, протяженность мостового перехода достигнет 140 метров. Завершение работ намечено на конец 2024 года.На территории вблизи станции завершают возведение перехватывающей парковки."Предусмотрено 81 машино-место, в том числе десять из них предназначены для маломобильных групп населения. Интеграция парковки в инфраструктуру метрополитена позволит обеспечить комфортную пересадку жителей между личным и городским транспортом", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.В нем добавляется, что с момента начала работ на объекте прошло 12 выездных проверок.

https://ria.ru/20240801/efimov-1963313592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , рафик загрутдинов, градостроительный комплекс москвы