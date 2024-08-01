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В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек - РИА Новости, 01.08.2024
В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Восемь человек обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом и грузовиком в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:51
2024-08-01T21:51
2024-08-01T21:51
происшествия
авто
аксайский район
ростовская область
минский автомобильный завод
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Восемь человек обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом и грузовиком в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. Авария произошла в четверг вечером на 4-м километре автодороги "Аксай - Б. Лог - Новочеркасск". Водитель автомобиля МАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, опрокинулся и столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту "Ростов-Новочеркасск". После этого, по данным ведомства, автобус наехал на колесоотбойный брус и съехал в кювет. "В результате ДТП восемь человек обратились за медицинской помощью, пятеро из которых госпитализированы", - говорится в сообщении. Уточняется, что госпитализирован водитель большегруза и четверо пассажиров автобуса.
https://ria.ru/20240730/avtobus-1963045734.html
аксайский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, аксайский район, ростовская область, минский автомобильный завод
Происшествия, Авто, Аксайский район, Ростовская область, Минский автомобильный завод
В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
В Ростовской области восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком