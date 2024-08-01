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В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек - РИА Новости, 01.08.2024
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В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек - РИА Новости, 01.08.2024
В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Восемь человек обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом и грузовиком в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:51
2024-08-01T21:51
происшествия
авто
аксайский район
ростовская область
минский автомобильный завод
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Восемь человек обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом и грузовиком в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. Авария произошла в четверг вечером на 4-м километре автодороги "Аксай - Б. Лог - Новочеркасск". Водитель автомобиля МАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, опрокинулся и столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту "Ростов-Новочеркасск". После этого, по данным ведомства, автобус наехал на колесоотбойный брус и съехал в кювет. "В результате ДТП восемь человек обратились за медицинской помощью, пятеро из которых госпитализированы", - говорится в сообщении. Уточняется, что госпитализирован водитель большегруза и четверо пассажиров автобуса.
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аксайский район
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происшествия, авто, аксайский район, ростовская область, минский автомобильный завод
Происшествия, Авто, Аксайский район, Ростовская область, Минский автомобильный завод
В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

В Ростовской области восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Восемь человек обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом и грузовиком в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в четверг вечером на 4-м километре автодороги "Аксай - Б. Лог - Новочеркасск". Водитель автомобиля МАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, опрокинулся и столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту "Ростов-Новочеркасск". После этого, по данным ведомства, автобус наехал на колесоотбойный брус и съехал в кювет.
«
"В результате ДТП восемь человек обратились за медицинской помощью, пятеро из которых госпитализированы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что госпитализирован водитель большегруза и четверо пассажиров автобуса.
Место ДТП, где автобус врезался в дерево на улице Шипиловская в Москве. 30 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Москве автобус врезался в дерево
30 июля, 23:28
 
ПроисшествияАвтоАксайский районРостовская областьМинский автомобильный завод
 
 
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