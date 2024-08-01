https://ria.ru/20240801/dron-1963528049.html

При атаке дрона-камикадзе в Судже Курской области пострадала женщина

При атаке дрона-камикадзе в Судже Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 01.08.2024

При атаке дрона-камикадзе в Судже Курской области пострадала женщина

Жительница Суджи Курской области, находясь в магазине, получила ранение при атаке украинского дрона-камикадзе, после чего обратилась за помощью в местную... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T19:47

2024-08-01T19:47

2024-08-01T19:47

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

суджанский район

россия

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Жительница Суджи Курской области, находясь в магазине, получила ранение при атаке украинского дрона-камикадзе, после чего обратилась за помощью в местную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Украинский дрон-камикадзе атаковал магазин в городе Судже вечером в четверг. "В городе Судже украинский дрон-камикадзе атаковал магазин. Ранена местная жительница. Она обратилась за медицинской помощью в Суджанскую районную больницу", - сообщил Смирнов. Глава региона добавил, что магазин был поврежден при взрыве. Кроме того, как уточнил Смирнов, были выбиты окна в одной из квартир в соседнем доме и поврежден один автомобиль. Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА со стороны Украины.

https://ria.ru/20240731/shkolnik-1963213454.html

курская область

суджанский район

россия

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , суджанский район, россия, вооруженные силы украины