Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона-камикадзе в Судже Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/dron-1963528049.html
При атаке дрона-камикадзе в Судже Курской области пострадала женщина
При атаке дрона-камикадзе в Судже Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 01.08.2024
При атаке дрона-камикадзе в Судже Курской области пострадала женщина
Жительница Суджи Курской области, находясь в магазине, получила ранение при атаке украинского дрона-камикадзе, после чего обратилась за помощью в местную... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:47
2024-08-01T19:47
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
суджанский район
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Жительница Суджи Курской области, находясь в магазине, получила ранение при атаке украинского дрона-камикадзе, после чего обратилась за помощью в местную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Украинский дрон-камикадзе атаковал магазин в городе Судже вечером в четверг. "В городе Судже украинский дрон-камикадзе атаковал магазин. Ранена местная жительница. Она обратилась за медицинской помощью в Суджанскую районную больницу", - сообщил Смирнов. Глава региона добавил, что магазин был поврежден при взрыве. Кроме того, как уточнил Смирнов, были выбиты окна в одной из квартир в соседнем доме и поврежден один автомобиль. Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА со стороны Украины.
https://ria.ru/20240731/shkolnik-1963213454.html
курская область
суджанский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , суджанский район, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Суджанский район, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона-камикадзе в Судже Курской области пострадала женщина

В Судже мирная жительница получила ранение при атаке украинского дрона-камикадзе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Жительница Суджи Курской области, находясь в магазине, получила ранение при атаке украинского дрона-камикадзе, после чего обратилась за помощью в местную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Украинский дрон-камикадзе атаковал магазин в городе Судже вечером в четверг.
"В городе Судже украинский дрон-камикадзе атаковал магазин. Ранена местная жительница. Она обратилась за медицинской помощью в Суджанскую районную больницу", - сообщил Смирнов.
Глава региона добавил, что магазин был поврежден при взрыве. Кроме того, как уточнил Смирнов, были выбиты окна в одной из квартир в соседнем доме и поврежден один автомобиль.
Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА со стороны Украины.
Юрий Смольников - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Курский школьник оказал первую помощь соседке, раненой при атаке дронов
31 июля, 15:26
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)Суджанский районРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала