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При атаке дрона-камикадзе в Судже Курской области пострадала женщина
При атаке дрона-камикадзе в Судже Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 01.08.2024
При атаке дрона-камикадзе в Судже Курской области пострадала женщина
Жительница Суджи Курской области, находясь в магазине, получила ранение при атаке украинского дрона-камикадзе, после чего обратилась за помощью в местную... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:47
2024-08-01T19:47
2024-08-01T19:47
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
суджанский район
россия
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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Жительница Суджи Курской области, находясь в магазине, получила ранение при атаке украинского дрона-камикадзе, после чего обратилась за помощью в местную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Украинский дрон-камикадзе атаковал магазин в городе Судже вечером в четверг. "В городе Судже украинский дрон-камикадзе атаковал магазин. Ранена местная жительница. Она обратилась за медицинской помощью в Суджанскую районную больницу", - сообщил Смирнов. Глава региона добавил, что магазин был поврежден при взрыве. Кроме того, как уточнил Смирнов, были выбиты окна в одной из квартир в соседнем доме и поврежден один автомобиль. Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА со стороны Украины.
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , суджанский район, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Суджанский район, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона-камикадзе в Судже Курской области пострадала женщина
В Судже мирная жительница получила ранение при атаке украинского дрона-камикадзе