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В дом иноагента Пономарева* на Украине влетел БПЛА - РИА Новости, 01.08.2024
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14:52 01.08.2024 (обновлено: 15:05 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/dron-1963445677.html
В дом иноагента Пономарева* на Украине влетел БПЛА
В дом иноагента Пономарева* на Украине влетел БПЛА - РИА Новости, 01.08.2024
В дом иноагента Пономарева* на Украине влетел БПЛА
В Киевской области в дом иноагента Ильи Пономарева* попал беспилотник, сообщает украинское издание Obozrevatel со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:52
2024-08-01T15:05
россия
украина
киевская область
илья пономарев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Киевской области в дом иноагента Ильи Пономарева* попал беспилотник, сообщает украинское издание Obozrevatel со ссылкой на источники."Он получил многочисленные осколочные ранения", — говорится в публикации.Авторы добавили, что дому также нанесен ущерб.Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В сентябре 2023-го на Пономарева* завели еще одно дело по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности".Кроме того, в феврале ФСБ возбудила против него уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору.В начале июля Следственный комитет России сообщил, что Пономарева* объявили в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240731/kiev-1963057876.html
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россия, украина, киевская область, илья пономарев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Киевская область, Илья Пономарев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В дом иноагента Пономарева* на Украине влетел БПЛА

Obozrevatel: в дом иноагента Пономарева под Киевом влетел дрон

© Фото : Национальная полиция УкраиныПоследствия взрыва беспилотника у дома в Киевской области, в котором жил Илья Пономарёв*
Последствия взрыва беспилотника у дома в Киевской области, в котором жил Илья Пономарёв* - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Национальная полиция Украины
Последствия взрыва беспилотника у дома в Киевской области, в котором жил Илья Пономарёв*
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Киевской области в дом иноагента Ильи Пономарева* попал беспилотник, сообщает украинское издание Obozrevatel со ссылкой на источники.
"Он получил многочисленные осколочные ранения", — говорится в публикации.
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Авторы добавили, что дому также нанесен ущерб.
Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В сентябре 2023-го на Пономарева* завели еще одно дело по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности".
Кроме того, в феврале ФСБ возбудила против него уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору.
В начале июля Следственный комитет России сообщил, что Пономарева* объявили в международный розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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РоссияУкраинаКиевская областьИлья ПономаревФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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