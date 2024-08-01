https://ria.ru/20240801/dron-1963445677.html

В дом иноагента Пономарева* на Украине влетел БПЛА

В дом иноагента Пономарева* на Украине влетел БПЛА - РИА Новости, 01.08.2024

В дом иноагента Пономарева* на Украине влетел БПЛА

В Киевской области в дом иноагента Ильи Пономарева* попал беспилотник, сообщает украинское издание Obozrevatel со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:52

2024-08-01T14:52

2024-08-01T15:05

россия

украина

киевская область

илья пономарев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Киевской области в дом иноагента Ильи Пономарева* попал беспилотник, сообщает украинское издание Obozrevatel со ссылкой на источники."Он получил многочисленные осколочные ранения", — говорится в публикации.Авторы добавили, что дому также нанесен ущерб.Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В сентябре 2023-го на Пономарева* завели еще одно дело по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности".Кроме того, в феврале ФСБ возбудила против него уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору.В начале июля Следственный комитет России сообщил, что Пономарева* объявили в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240731/kiev-1963057876.html

https://ria.ru/20240627/deputaty-1955812744.html

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россия, украина, киевская область, илья пономарев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)