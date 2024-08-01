В дом иноагента Пономарева* на Украине влетел БПЛА
Obozrevatel: в дом иноагента Пономарева под Киевом влетел дрон
© Фото : Национальная полиция УкраиныПоследствия взрыва беспилотника у дома в Киевской области, в котором жил Илья Пономарёв*
© Фото : Национальная полиция Украины
Последствия взрыва беспилотника у дома в Киевской области, в котором жил Илья Пономарёв*
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Киевской области в дом иноагента Ильи Пономарева* попал беспилотник, сообщает украинское издание Obozrevatel со ссылкой на источники.
"Он получил многочисленные осколочные ранения", — говорится в публикации.
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Авторы добавили, что дому также нанесен ущерб.
Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В сентябре 2023-го на Пономарева* завели еще одно дело по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности".
Кроме того, в феврале ФСБ возбудила против него уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору.
В начале июля Следственный комитет России сообщил, что Пономарева* объявили в международный розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.