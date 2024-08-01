https://ria.ru/20240801/dron-1963374401.html

В Курской области водитель микроавтобуса пострадал при атаке дрона

В Курской области водитель микроавтобуса пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 01.08.2024

В Курской области водитель микроавтобуса пострадал при атаке дрона

Водитель микроавтобуса получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области, его госпитализировали в районную больницу, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:57

2024-08-01T10:57

2024-08-01T10:57

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

глушковский район

алексей смирнов (политик)

украина

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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Водитель микроавтобуса получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области, его госпитализировали в районную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Противник нанес удар по микроавтобусу в приграничном Глушковском районе Курской области утром в четверг. "Украинский дрон-камикадзе повредил микроавтобус. Ранен водитель. Он госпитализирован в Глушковскую районную больницу", — сообщил Смирнов. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА со стороны Украины.

https://ria.ru/20240730/bespilotnik-1962842949.html

https://ria.ru/20240731/bespilotniki-1963136002.html

курская область

глушковский район

украина

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Варвара Скокшина

происшествия, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик) , украина