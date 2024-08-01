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В Курской области водитель микроавтобуса пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:57 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/dron-1963374401.html
В Курской области водитель микроавтобуса пострадал при атаке дрона
В Курской области водитель микроавтобуса пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 01.08.2024
В Курской области водитель микроавтобуса пострадал при атаке дрона
Водитель микроавтобуса получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области, его госпитализировали в районную больницу, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:57
2024-08-01T10:57
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
алексей смирнов (политик)
украина
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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Водитель микроавтобуса получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области, его госпитализировали в районную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Противник нанес удар по микроавтобусу в приграничном Глушковском районе Курской области утром в четверг. "Украинский дрон-камикадзе повредил микроавтобус. Ранен водитель. Он госпитализирован в Глушковскую районную больницу", — сообщил Смирнов. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА со стороны Украины.
https://ria.ru/20240730/bespilotnik-1962842949.html
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курская область
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происшествия, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик) , украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик) , Украина
В Курской области водитель микроавтобуса пострадал при атаке дрона

В Курской области водитель микроавтобуса пострадал при атаке дрона-камикадзе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Водитель микроавтобуса получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области, его госпитализировали в районную больницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Противник нанес удар по микроавтобусу в приграничном Глушковском районе Курской области утром в четверг.
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"Украинский дрон-камикадзе повредил микроавтобус. Ранен водитель. Он госпитализирован в Глушковскую районную больницу", — сообщил Смирнов.
Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районАлексей Смирнов (политик)Украина
 
 
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