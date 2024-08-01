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При атаке дрона на Донецк пострадала женщина - РИА Новости, 01.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/donetsk-1963470656.html
При атаке дрона на Донецк пострадала женщина
При атаке дрона на Донецк пострадала женщина - РИА Новости, 01.08.2024
При атаке дрона на Донецк пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Петровский район... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:27
2024-08-01T16:27
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Петровский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в селе Луганское пострадала женщина 1980 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Представительство сообщило, что ВСУ в четверг в 8.20 сбросили боеприпас с беспилотника на данный район. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При атаке дрона на Донецк пострадала женщина

Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса с дрона на Донецк

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Город Донецк (Петровский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в селе Луганское пострадала женщина 1980 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
Представительство сообщило, что ВСУ в четверг в 8.20 сбросили боеприпас с беспилотника на данный район.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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