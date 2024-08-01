https://ria.ru/20240801/donetsk-1963470656.html

При атаке дрона на Донецк пострадала женщина

При атаке дрона на Донецк пострадала женщина - РИА Новости, 01.08.2024

При атаке дрона на Донецк пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Петровский район... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:27

2024-08-01T16:27

2024-08-01T16:27

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Петровский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в селе Луганское пострадала женщина 1980 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Представительство сообщило, что ВСУ в четверг в 8.20 сбросили боеприпас с беспилотника на данный район. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия