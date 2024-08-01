В Домодедово задержали мошенника, разыскиваемого Интерполом
В Домодедово задержали мошенника, разыскиваемого Интерполом за хищение
© Фото : МВД МЕДИА/TelegramРоссиянин Александр Кравченко, разыскиваемый по каналам Интерпола задержан в московском аэропорту Домодедово
Россиянин Александр Кравченко, разыскиваемый по каналам Интерпола задержан в московском аэропорту Домодедово
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово задержали россиянина Александра Кравченко, разыскиваемого по каналам Интерпола за хищение более трех миллионов рублей в бизнес-сфере, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
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"В Москве сотрудники НЦБ Интерпола МВД России совместно с ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово задержали Александра Кравченко. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в особо крупном размере", - приводит слова Волк пресс-служба МВД РФ.
По ее словам, с февраля 2024 года фигурант находился в международном розыске по инициативе МВД по Республике Татарстан по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчина с февраля по ноябрь 2019 года под предлогом вложения денег в бизнес "присвоил себе более трех миллионов рублей, которые ему передали доверившиеся граждане на основании инвестиционных договоров". После этого обвиняемый покинул России и скрылся за границей.
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"В результате оперативного взаимодействия российского Бюро Интерпола МВД России и зарубежных коллег по прибытии из Ташкента мужчина был задержан", - добавила Волк.
В настоящее время он доставлен в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово для дальнейшего разбирательства и последующей передачи инициатору розыска, заключила представитель МВД РФ.
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