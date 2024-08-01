https://ria.ru/20240801/dom-1963553092.html

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одну женщину

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одну женщину - РИА Новости, 01.08.2024

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одну женщину

Еще одну женщину спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T21:57

2024-08-01T21:57

2024-08-01T22:00

происшествия

нижний тагил

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Еще одну женщину спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Специалисты МЧС России из-под завалов спасли еще одну женщину. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении. Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 12 человек, из них шесть детей. Предварительно, погибли два человека.

https://ria.ru/20240801/devochka-1963528250.html

нижний тагил

россия

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Еще одну женщину спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле Еще одну женщину спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, поиски продолжаются, сообщили в МЧС. 2024-08-01T21:57 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле