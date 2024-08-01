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Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одну женщину - РИА Новости, 01.08.2024
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21:57 01.08.2024 (обновлено: 22:00 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/dom-1963553092.html
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одну женщину
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одну женщину - РИА Новости, 01.08.2024
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одну женщину
Еще одну женщину спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:57
2024-08-01T22:00
происшествия
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Еще одну женщину спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Специалисты МЧС России из-под завалов спасли еще одну женщину. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении. Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 12 человек, из них шесть детей. Предварительно, погибли два человека.
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нижний тагил
россия
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4.7
96
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353
60
353
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Еще одну женщину спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Еще одну женщину спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, поиски продолжаются, сообщили в МЧС.
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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одну женщину

МЧС: еще одну женщину спасли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Еще одну женщину спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Специалисты МЧС России из-под завалов спасли еще одну женщину. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 12 человек, из них шесть детей. Предварительно, погибли два человека.
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли девочку-подростка
Вчера, 19:49
 
ПроисшествияНижний ТагилРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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