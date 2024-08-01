https://ria.ru/20240801/dom-1963526440.html

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали тело еще одной погибшей

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали тело еще одной погибшей - РИА Новости, 01.08.2024

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали тело еще одной погибшей

Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T19:35

2024-08-01T19:35

2024-08-01T19:41

происшествия

нижний тагил

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Спасатели извлекли из под завалов еще одно тело погибшей женщины. Итого погибли два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются", — сказали в ведомстве.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, число пострадавших достигло 12, из них шесть детей. Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, семь человек госпитализировали, среди них — четверо несовершеннолетних. Трое пациентов, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии.В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.

https://ria.ru/20240801/vzryv-1963436152.html

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

нижний тагил

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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле