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Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали тело еще одной погибшей
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали тело еще одной погибшей - РИА Новости, 01.08.2024
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали тело еще одной погибшей
Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:35
2024-08-01T19:35
2024-08-01T19:41
происшествия
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Спасатели извлекли из под завалов еще одно тело погибшей женщины. Итого погибли два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются", — сказали в ведомстве.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, число пострадавших достигло 12, из них шесть детей. Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, семь человек госпитализировали, среди них — четверо несовершеннолетних. Трое пациентов, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии.В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.
https://ria.ru/20240801/vzryv-1963436152.html
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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали тело еще одной погибшей
Из-под завалов в Нижнем Тагиле после взрыва газа достали тело второй погибшей