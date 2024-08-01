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При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле три человека пропали без вести
При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле три человека пропали без вести - РИА Новости, 01.08.2024
При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле три человека пропали без вести
Трое считаются пропавшими без вести после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, кинологи ведут их поиски, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:06
2024-08-01T12:06
2024-08-01T12:06
происшествия
нижний тагил
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Трое считаются пропавшими без вести после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, кинологи ведут их поиски, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси. "Трех человек ищут на месте обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле. К поиску людей привлечены кинологи", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле, россия
Происшествия, Нижний Тагил, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Россия
При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле три человека пропали без вести
Кинологи ищут троих пропавших после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле