https://ria.ru/20240801/dom-1963395560.html

При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле три человека пропали без вести

При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле три человека пропали без вести - РИА Новости, 01.08.2024

При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле три человека пропали без вести

Трое считаются пропавшими без вести после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, кинологи ведут их поиски, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:06

2024-08-01T12:06

2024-08-01T12:06

происшествия

нижний тагил

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Трое считаются пропавшими без вести после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, кинологи ведут их поиски, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси. "Трех человек ищут на месте обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле. К поиску людей привлечены кинологи", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963372492.html

нижний тагил

россия

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происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле, россия