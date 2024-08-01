https://ria.ru/20240801/dom-1963389756.html

Число пострадавших после ЧП в доме в Нижнем Тагиле возросло до восьми

Число пострадавших после ЧП в доме в Нижнем Тагиле возросло до восьми - РИА Новости, 01.08.2024

Число пострадавших после ЧП в доме в Нижнем Тагиле возросло до восьми

При обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек, из них четверо детей, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:52

2024-08-01T11:52

2024-08-01T12:43

происшествия

нижний тагил

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек, из них четверо детей, сообщила пресс-служба МЧС."По уточненным данным, пострадало восемь человек, из них четверо детей", — сказали в ведомстве.При этом ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщал о семи пострадавших, среди которых пять детей.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, под завалами ищут еще трех человек, к их поиску привлекли кинологов.Всего на месте работают более 170 человек и 47 единиц техники.Сегодня в Нижнем Тагиле из-за взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. На территории Дзержинского района Нижнего Тагила ввели режим чрезвычайной ситуации.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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нижний тагил

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Спасательные работы на месте взрыва в Нижнем Тагиле Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до шести, сообщило МЧС России и показало кадры спасательных работ 2024-08-01T11:52 true PT0M37S

Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле 2024-08-01T11:52 true PT0M20S

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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле