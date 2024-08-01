Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших после ЧП в доме в Нижнем Тагиле возросло до восьми - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 01.08.2024 (обновлено: 12:43 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/dom-1963389756.html
Число пострадавших после ЧП в доме в Нижнем Тагиле возросло до восьми
Число пострадавших после ЧП в доме в Нижнем Тагиле возросло до восьми - РИА Новости, 01.08.2024
Число пострадавших после ЧП в доме в Нижнем Тагиле возросло до восьми
При обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек, из них четверо детей, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:52
2024-08-01T12:43
происшествия
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963387728_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_53e6e1056f7cb7663668af833e62d8ca.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек, из них четверо детей, сообщила пресс-служба МЧС.&quot;По уточненным данным, пострадало восемь человек, из них четверо детей&quot;, — сказали в ведомстве.При этом ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщал о семи пострадавших, среди которых пять детей.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, под завалами ищут еще трех человек, к их поиску привлекли кинологов.Всего на месте работают более 170 человек и 47 единиц техники.Сегодня в Нижнем Тагиле из-за взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. На территории Дзержинского района Нижнего Тагила ввели режим чрезвычайной ситуации.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
https://ria.ru/20240801/vzryv-1963388516.html
нижний тагил
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спасательные работы на месте взрыва в Нижнем Тагиле
Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до шести, сообщило МЧС России и показало кадры спасательных работ
2024-08-01T11:52
true
PT0M37S
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
2024-08-01T11:52
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963387728_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fabca9ce0842b48ab36aba9b4d926826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Число пострадавших после ЧП в доме в Нижнем Тагиле возросло до восьми

МЧС: при обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали 8 человек, из них 4 детей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек, из них четверо детей, сообщила пресс-служба МЧС.
«

"По уточненным данным, пострадало восемь человек, из них четверо детей", — сказали в ведомстве.

При этом ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщал о семи пострадавших, среди которых пять детей.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, под завалами ищут еще трех человек, к их поиску привлекли кинологов.
Всего на месте работают более 170 человек и 47 единиц техники.
Сегодня в Нижнем Тагиле из-за взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, в котором обрушился подъезд от взрыва газа

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, в котором обрушился подъезд от взрыва газа

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, в котором обрушился подъезд от взрыва газа

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, в котором обрушился подъезд от взрыва газа

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
2 из 6
© Фото : соцсетиОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
© Фото : соцсети
3 из 6
© Фото : соцсетиОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
© Фото : соцсети
4 из 6
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва газа

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва газа

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, в котором обрушился подъезд от взрыва газа

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, в котором обрушился подъезд от взрыва газа

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 6

Жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, в котором обрушился подъезд от взрыва газа

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
1 из 6

Жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, в котором обрушился подъезд от взрыва газа

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
2 из 6
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
© Фото : соцсети
3 из 6
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
© Фото : соцсети
4 из 6

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва газа

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 6

Жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, в котором обрушился подъезд от взрыва газа

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 6
На территории Дзержинского района Нижнего Тагила ввели режим чрезвычайной ситуации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Минздраве оценили состояние пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле
11:45
 
ПроисшествияНижний ТагилРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала