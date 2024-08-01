https://ria.ru/20240801/dom-1963376370.html

Глава Свердловской области выехал на место ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле

Глава Свердловской области выехал на место ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024

Глава Свердловской области выехал на место ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области выехал на место ЧП с жилым домом в Нижнем Тагиле, сообщил департамент информационной политики региона. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:05

2024-08-01T11:05

2024-08-01T11:21

происшествия

свердловская область

нижний тагил

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963369483_0:278:958:816_1920x0_80_0_0_e608410f8bd12f5080cc3e8c2c81f5e5.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Свердловской области выехал на место ЧП с жилым домом в Нижнем Тагиле, сообщил департамент информационной политики региона."Евгений Куйвашев выехал на место ЧП в Нижнем Тагиле. Губернатор также дал ряд поручений в связи с чрезвычайным происшествием, произошедшем 1 августа в жилом доме в Нижнем Тагиле", - говорится в сообщении.Глава региона поручил министерству общественной безопасности региона оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах. Министерству здравоохранения Свердловской области – оказать медицинскую помощь в случае обнаружения пострадавших, добавили власти.В Нижнем Тагиле губернатор проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Обошлось без возгорания, проводится эвакуация жильцов.

https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963380141.html

свердловская область

нижний тагил

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, нижний тагил