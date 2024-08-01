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Глава Свердловской области выехал на место ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле
Глава Свердловской области выехал на место ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024
Глава Свердловской области выехал на место ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле
Губернатор Свердловской области выехал на место ЧП с жилым домом в Нижнем Тагиле, сообщил департамент информационной политики региона. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:05
2024-08-01T11:05
2024-08-01T11:21
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Свердловской области выехал на место ЧП с жилым домом в Нижнем Тагиле, сообщил департамент информационной политики региона."Евгений Куйвашев выехал на место ЧП в Нижнем Тагиле. Губернатор также дал ряд поручений в связи с чрезвычайным происшествием, произошедшем 1 августа в жилом доме в Нижнем Тагиле", - говорится в сообщении.Глава региона поручил министерству общественной безопасности региона оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах. Министерству здравоохранения Свердловской области – оказать медицинскую помощь в случае обнаружения пострадавших, добавили власти.В Нижнем Тагиле губернатор проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Обошлось без возгорания, проводится эвакуация жильцов.
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происшествия, свердловская область, нижний тагил
Происшествия, Свердловская область, Нижний Тагил
Глава Свердловской области выехал на место ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле
Губернатор Свердловской области выехал на место ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Свердловской области выехал на место ЧП с жилым домом в Нижнем Тагиле, сообщил департамент информационной политики региона.
«
"Евгений Куйвашев выехал на место ЧП в Нижнем Тагиле. Губернатор также дал ряд поручений в связи с чрезвычайным происшествием, произошедшем 1 августа в жилом доме в Нижнем Тагиле", - говорится в сообщении.
Глава региона поручил министерству общественной безопасности региона оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах. Министерству здравоохранения Свердловской области – оказать медицинскую помощь в случае обнаружения пострадавших, добавили власти.
В Нижнем Тагиле губернатор проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Обошлось без возгорания, проводится эвакуация жильцов.