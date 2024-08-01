https://ria.ru/20240801/dokladchik-1963335079.html

Докладчик ООН назвала большинство односторонних санкций незаконными

Докладчик ООН назвала большинство односторонних санкций незаконными - РИА Новости, 01.08.2024

Докладчик ООН назвала большинство односторонних санкций незаконными

Подавляющее большинство односторонних санкций сейчас нарушают международное право и обязательства государств, заявила в интервью РИА Новости специальный... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T03:25

2024-08-01T03:25

2024-08-01T06:13

россия

москва

елена довгань

владимир путин

оон

всемирная торговая организация (вто)

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ЖЕНЕВА, 1 авг – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Подавляющее большинство односторонних санкций сейчас нарушают международное право и обязательства государств, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань."Подавляющее большинство односторонних санкций в настоящее время… представляют собой односторонние принудительные меры, неправомерные с точки зрения международного права", — сказала она. При этом, по словам Довгань, сферы международного права, которые оказываются затронутыми односторонними принудительными мерами, включают в себя самые различные правоотношения.Это правоотношения, урегулированные "значительным числом международных договоров универсального, регионального и двустороннего характера, включая право международной ответственности, право международных договоров, право прав человека, международное экономическое и торговое право, обязательства в рамках ВТО, международное воздушное и морское право, двусторонние соглашения о дружбе и сотрудничестве, признании и взаимном исполнении иностранных судебных решений, об охране инвестиций и ряд иных".Довгань добавила, что любые односторонние меры без санкции Совета Безопасности ООН могут приниматься только в рамках юрисдикции государства и только если они не нарушают международные обязательства государства, либо если их противоправность исключена в соответствии с правом международной ответственности."Так, например, государства могут принять решение о сокращении персонала дипломатического представительства, его закрытии, либо решить не заключать международный договор, либо выйти из такого договора, при этом только в соответствии с международно-правовыми стандартами", — заключила собеседница агентства.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек. Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, той же резолюцией был учрежден мандат специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН — это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработке проектов документов и руководств, осуществления страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека.

https://ria.ru/20230917/sanktsii-1896780046.html

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россия, москва, елена довгань, владимир путин, оон, всемирная торговая организация (вто)