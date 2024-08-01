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В ДНР десантники заняли крупный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
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05:02 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/dnr-1963338080.html
В ДНР десантники заняли крупный опорный пункт ВСУ
В ДНР десантники заняли крупный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
В ДНР десантники заняли крупный опорный пункт ВСУ
Подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава "Южной" группировки войск заняли крупный опорный... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:02
2024-08-01T05:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
бмд-2
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава "Южной" группировки войск заняли крупный опорный пункт ВСУ вблизи населенного пункта Переездное в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны. "Подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок на подступах к населенному пункту", - сообщили в МО. Отмечается, что при облете позиций ВСУ с воздуха десантники обнаружили систему обороны противника, в том числе сеть опорных пунктов и вооружения. Артиллерия группировки в результате контрбатарейной борьбы нанесла огонь по выявленным целям, а также уничтожила вскрытые пункты управления в одном из "опорников". "Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений выдвинулись на боевых машинах десанта БМД-2 в направлении позиций ВСУ. Спешившись с боевых машин на расстоянии от 30 до 50 метров до передовой траншеи противника, тульская "крылатая пехота" пошла на штурм опорного пункта противника", - отметили в оборонном ведомстве. Уточняется, что управление боем и сопровождение штурмовиков велось при помощи БПЛА. "Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Трое боевиков сложили оружие и сдались в плен", - добавили Минобороны. В ведомстве добавили, что после выполнения боевой задачи занятые позиции были переданы подразделениям закрепления.
https://ria.ru/20240413/mo-1939742235.html
https://ria.ru/20240727/minoborony-1962364643.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-2
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, БМД-2
В ДНР десантники заняли крупный опорный пункт ВСУ

МО: десантники из "Южной" группировки заняли крупный опорный пункт ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗанятия бойцов ВДВ
Занятия бойцов ВДВ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава "Южной" группировки войск заняли крупный опорный пункт ВСУ вблизи населенного пункта Переездное в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны.
«
"Подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок на подступах к населенному пункту", - сообщили в МО.
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Десант подавил огневые точки ВСУ на Северском направлении
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Отмечается, что при облете позиций ВСУ с воздуха десантники обнаружили систему обороны противника, в том числе сеть опорных пунктов и вооружения. Артиллерия группировки в результате контрбатарейной борьбы нанесла огонь по выявленным целям, а также уничтожила вскрытые пункты управления в одном из "опорников".
"Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений выдвинулись на боевых машинах десанта БМД-2 в направлении позиций ВСУ. Спешившись с боевых машин на расстоянии от 30 до 50 метров до передовой траншеи противника, тульская "крылатая пехота" пошла на штурм опорного пункта противника", - отметили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что управление боем и сопровождение штурмовиков велось при помощи БПЛА.
"Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Трое боевиков сложили оружие и сдались в плен", - добавили Минобороны.
В ведомстве добавили, что после выполнения боевой задачи занятые позиции были переданы подразделениям закрепления.
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