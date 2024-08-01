https://ria.ru/20240801/delo-1963387032.html

СК завел уголовное дело после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле

СК завел уголовное дело после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024

СК завел уголовное дело после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбуждено после обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает в четверг... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:40

2024-08-01T11:40

2024-08-01T11:57

происшествия

нижний тагил

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбуждено после обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает в четверг региональное управление СК РФ."Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240801/dom-1963389756.html

нижний тагил

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, следственный комитет россии (ск рф)