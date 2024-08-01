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СК завел уголовное дело после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле
СК завел уголовное дело после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024
СК завел уголовное дело после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбуждено после обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает в четверг... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:40
2024-08-01T11:40
2024-08-01T11:57
происшествия
нижний тагил
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбуждено после обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает в четверг региональное управление СК РФ."Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240801/dom-1963389756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел уголовное дело после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле
СК завел уголовное дело после обрушения подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле