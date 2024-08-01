https://ria.ru/20240801/dagestan-1963344621.html

В Рутульском районе Дагестана восстановили электроснабжение

В Рутульском районе Дагестана восстановили электроснабжение - РИА Новости, 01.08.2024

В Рутульском районе Дагестана восстановили электроснабжение

В Рутульском районе Дагестана восстановили электроснабжение после сильных осадков, сообщается в Telegram-канале "Ахтынские РЭС", филиала ПАО "Россети Северный... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T07:09

2024-08-01T07:09

2024-08-01T07:09

происшествия

жкх

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Рутульском районе Дагестана восстановили электроснабжение после сильных осадков, сообщается в Telegram-канале "Ахтынские РЭС", филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго". Во вторник в Рутульском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за сильных осадков. Из-за ливней без транспортного сообщения остались 16 населенных пунктов района, без энергоснабжения - 23 населенных пункта. "Полностью восстановлено энергоснабжение Рутульского района", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240723/lugansk-1961493325.html

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происшествия, жкх