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В Рутульском районе Дагестана восстановили электроснабжение - РИА Новости, 01.08.2024
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07:09 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/dagestan-1963344621.html
В Рутульском районе Дагестана восстановили электроснабжение
В Рутульском районе Дагестана восстановили электроснабжение - РИА Новости, 01.08.2024
В Рутульском районе Дагестана восстановили электроснабжение
В Рутульском районе Дагестана восстановили электроснабжение после сильных осадков, сообщается в Telegram-канале "Ахтынские РЭС", филиала ПАО "Россети Северный... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T07:09
2024-08-01T07:09
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Рутульском районе Дагестана восстановили электроснабжение после сильных осадков, сообщается в Telegram-канале "Ахтынские РЭС", филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго". Во вторник в Рутульском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за сильных осадков. Из-за ливней без транспортного сообщения остались 16 населенных пунктов района, без энергоснабжения - 23 населенных пункта. "Полностью восстановлено энергоснабжение Рутульского района", - говорится в сообщении.
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происшествия, жкх
Происшествия, ЖКХ
В Рутульском районе Дагестана восстановили электроснабжение

В Рутульском районе Дагестана восстановили электроснабжение после сильных дождей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Рутульском районе Дагестана восстановили электроснабжение после сильных осадков, сообщается в Telegram-канале "Ахтынские РЭС", филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".
Во вторник в Рутульском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за сильных осадков. Из-за ливней без транспортного сообщения остались 16 населенных пунктов района, без энергоснабжения - 23 населенных пункта.
«
"Полностью восстановлено энергоснабжение Рутульского района", - говорится в сообщении.
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