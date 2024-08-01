https://ria.ru/20240801/chislo-1963336699.html

Число подтопленных участков в Приморье выросло до 144

Число подтопленных участков в Приморье выросло до 144 - РИА Новости, 01.08.2024

Число подтопленных участков в Приморье выросло до 144

Число подтопленных после ливней участков в Приморье выросло до 144, три села остаются отрезанными от транспортного сообщения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T04:09

2024-08-01T04:09

2024-08-01T04:09

происшествия

жилье

партизанск

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958005560_28:0:752:407_1920x0_80_0_0_c625c0dbe0fe63e662df83184c0bb09e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Число подтопленных после ливней участков в Приморье выросло до 144, три села остаются отрезанными от транспортного сообщения, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства по делам ГО и ЧС. На прошлой неделе в регионе прошли сильные дожди, синоптики дважды объявляли штормовое предупреждение. Был нарушен проезд в четыре села в Анучинском округе и шесть сел в Партизанском муниципальном округе. Спасатели эвакуировали из лагеря в Партизанске более 400 человек, в том числе 351 ребенка. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. На вторник подтопленными оставались 45 приусадебных участков. "Партизанский муниципальный округ - (подтоплено) 75 приусадебных участков, Чугуевский округ - 69 приусадебных участков", - сказал собеседник. В нескольких районах отмечается 41 перелив на дорогах. Отрезаны села Партизан в Партизанском муниципальном округе, Полыниха в Чугуевском, Краснояровка в Яковлевском. Там имеется запас медикаментов, продуктов и предметов первой необходимости, организована их доставка.

https://ria.ru/20240729/plotina-1962802137.html

партизанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, партизанск, наводнения в россии — 2024