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Число подтопленных участков в Приморье выросло до 144
Число подтопленных участков в Приморье выросло до 144 - РИА Новости, 01.08.2024
Число подтопленных участков в Приморье выросло до 144
Число подтопленных после ливней участков в Приморье выросло до 144, три села остаются отрезанными от транспортного сообщения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T04:09
2024-08-01T04:09
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Число подтопленных после ливней участков в Приморье выросло до 144, три села остаются отрезанными от транспортного сообщения, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства по делам ГО и ЧС. На прошлой неделе в регионе прошли сильные дожди, синоптики дважды объявляли штормовое предупреждение. Был нарушен проезд в четыре села в Анучинском округе и шесть сел в Партизанском муниципальном округе. Спасатели эвакуировали из лагеря в Партизанске более 400 человек, в том числе 351 ребенка. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. На вторник подтопленными оставались 45 приусадебных участков. "Партизанский муниципальный округ - (подтоплено) 75 приусадебных участков, Чугуевский округ - 69 приусадебных участков", - сказал собеседник. В нескольких районах отмечается 41 перелив на дорогах. Отрезаны села Партизан в Партизанском муниципальном округе, Полыниха в Чугуевском, Краснояровка в Яковлевском. Там имеется запас медикаментов, продуктов и предметов первой необходимости, организована их доставка.
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происшествия, жилье, партизанск, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Партизанск, Наводнения в России — 2024
Число подтопленных участков в Приморье выросло до 144
Число подтопленных после ливней участков в Приморье выросло до 144
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Число подтопленных после ливней участков в Приморье выросло до 144, три села остаются отрезанными от транспортного сообщения, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства по делам ГО и ЧС.
На прошлой неделе в регионе прошли сильные дожди, синоптики дважды объявляли штормовое предупреждение. Был нарушен проезд в четыре села в Анучинском округе и шесть сел в Партизанском муниципальном округе. Спасатели эвакуировали из лагеря в Партизанске более 400 человек, в том числе 351 ребенка. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. На вторник подтопленными оставались 45 приусадебных участков.
«
"Партизанский муниципальный округ - (подтоплено) 75 приусадебных участков, Чугуевский округ - 69 приусадебных участков", - сказал собеседник.
В нескольких районах отмечается 41 перелив на дорогах. Отрезаны села Партизан в Партизанском муниципальном округе, Полыниха в Чугуевском, Краснояровка в Яковлевском. Там имеется запас медикаментов, продуктов и предметов первой необходимости, организована их доставка.